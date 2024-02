Reparten 30 kits a usuarios para el nuevo contenedor marrón en la carpa en Bueu

La Mancomunidade de Concellos de O Morrazo tiene 3.000 tarjetas para repartir entre los vecinos que quieran hacerse usuarios del nuevo contenedor marrón para residuos orgánicos, que hoy empezarán a repartirse, con 24 unidades en Cangas y 18 en Bueu. Moaña no entra en este plan piloto al estar centrado en el compostaje colectivo. Ayer la Mancomunidade puso en marcha un calendario de carpas informativas para que los vecinos que quieran, soliciten ser usuarios y llevarse un kit de material que además de la tarjeta con el código QR incluye un cubo aireado de 10 litros, un rollo de bolsas compostables, un folleto y un imán para colocar en la nevera. A finales de diciembre pasado, Bueu, cuando todavía ostentaba la presidencia del ente supramunicipal -ahora la tiene Cangas- presentó la implantación de este nuevo o quinto contenedor y en ese acto ya se inscribieron unas treinta personas para obtener la tarjeta, a las que se llamará para su entrega.

La carpa se instala hoy en Cangas, delante del Concello, en horario de mañana, de 10:00 a 14:00 horas, para que los vecinos se informen y se hagan usuarios. La carpa volverá el viernes 9 de febrero, en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas; el miércoles 14 y el viernes ,16, en horario de mañana. En Bueu también estará el jueves 8 de febrero, en horario de mañana y de tarde y el lunes 12, en horario de mañana, en el mismo lugar, ante el Centro Social do Mar.

La gerente de la Mancomunidade, Alba Álvarez, asegura que no hay límite de tarjetas por contenedor, sirve para cualquier unidad, aunque dentro del municipio, por lo que un vecino de Cangas no puede arrojar los residuos orgánicos en un contenedor de Bueu. En cuanto a la recogida, y como se trata de un plan piloto, todavía no hay un programa establecido, se irá viendo sobre la marcha. El control de los contenedores se realiza mediante una aplicación informática que confirma si fue utilizado o no. Por aplicación informática, la Mancomunidade también controla la recogida de biorresiduos en la hostelería y cuantos kilos se depositan por establecimiento.