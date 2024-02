Empresas acreedoras del Concello de Cangas emprenderán la vía judicial para cobrar las facturas pendientes

Empresas a las que el Concello de Cangas debe dinero comienzan a emprender la vía judicial para cobrar las facturas que esta administración local les adeuda. Consideran que es la única vía que encuentran factible después de que el pleno de la corporación, una y otra vez, rechazara el pago de facturas pendientes de cobro, que formaba parte de reconocimientos extrajudiciales de créditos. En el último pleno ordinario quedaron pendientes de aprobación facturas por 1,3 millones de euros, y eso que el gobierno local no había metido todas en el expediente, de hecho no se incluyeron las deudas con las empresas eléctricas, a las que sí se les había pagado en el primer reconocimiento extrajudicial de crédito que fue al pleno de septiembre del año pasado. Después en el mes de octubre se volvieron a llevar y se pagaron a Iberdrola y Endesa facturas pendientes por un importe de 270.000 euros y así salvar el corte de suministro con el que amenazaban las empresas. Estos pagos estaban lejos de liquidar la deuda de 800.000 euros. Ese pleno también acordó pagar 45.000 euros a Sogama, pero quedaron empresa, como las de los desbroces sin poder cobrar. Ahora, la mayoría de las facturas pendienes de pago están relacionadas con las Fiestas del Cristo de 2022.

Los proveedores y acreedores del Concello de Cangas consideran actualmente lque a vía administrativa no les ofrece garantías para cobrar, porque la inestabilidad política es grande y se aprovechan las facturas para ser arma arrojadiza. Pero muchas empresas dependen de l pago de las facturas por parte del Concello de Cangas para poder vivir y pagar a sus trabajadores. En este sentido, la concejala de Facenda del Concello de Cangas, Xiana Abal, comprende la situación de las empresas y asegura que están en su derecho de cobrar por los trabajos que realizaron para el Concello. Lamentan que así no lo entienda la oposición, que frena una y otra vez los intentos del gobierno de pagar y acabar con esta situación que a la larga provocará desconfianza entre las empresas y serán reacias en trabajar para la administración local canguesa. Por parte de los empresarios había mucha queja hacia el Partido Popular, por votar en contra de la aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito. Afirman que en otras ocasiones fueron ellos las que presentaron sus facturas a un reconocimiento extrajudicial de crédito.

Es cierto que la vía judicial supone retrasar el pago y que, en ocasiones, el importe de la deuda, no compensa la contratación de un abogado.

La intención del gobierno local es presentar de nuevo las facturas pendientes al pleno de este mes, a la espera de que PP y AV cambien de opinión. El gobierno local sabe que no puede frenar la avalancha de reclamaciones judiciales que pueden llegar ante esta situación de impagos en la que parece que la oposición municipal puede mantener al tripartito. Porque dinero hay en las arcas municipales para aprobarlas, pero PP y AV no dan el visto bueno al reconocimiento extrajudicial de crédito, que supone el levantamiento de reparos de intervención, que ellos utilizaron en muchas ocasiones como instrumento para pagar facturas no reconocidas.