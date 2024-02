La Mancomunidade empieza a repartir los 42 contenedores marrones en Cangas y Bueu

La Mancomunidade de Concellos de O Morrazo empezará este viernes a repartir los nuevos 42 contenedores de color marrón –24 en Cangas y 18 en Bueu– para recoger exclusivamente residuos orgánicos, que suponen el 40% de lo que los vecinos suelen verter en el contenedor verde; y ser tratados de forma selectiva para aumentar el nivel de reciclaje en la comarca y llegar a los niveles recomendados por la Unión Europea. La comarca sigue en el 17% de reciclaje y tiene que llegar en 2025 al 55%.

La previsión es empezar con la recogida del contenedor marrón que funciona con una tarjeta con código QR que se entregará a cada domicilio a partir del día 7 de este mes de febrero. De forma paralela, desde la entidad supramunicipal, cuya presidencia rotatoria ostenta Cangas desde el pasado 1 de enero, ha organizado un calendario de carpas informativas para el reparto de los kits de material a los vecinos que vayan a utilizar este denominado quinto contenedor. Las carpas empiezan hoy en Bueu y mañana en Cangas, tal y como señalas el concejal de Medio Ambiente, Antón Iglesias; y la gerente de la Mancomunidade, Alba Álvarez. Serán tres días en Bueu y cuatro en Cangas.

La carpa en Bueu estará delante del Centro Social do Mar, hoy de 10:00 a 14:00 horas y el calendario también contempla otras el jueves 8, pero con horario de mañana y de tarde también de 16:00 a 20:00 horas; y el lunes día 12, en horario de mañana, de 10:00 a 14:00.

La carpa en Cangas estará instalada delante del Concello, mañana viernes en horario de mañana, de 10:00 a 14:00 y volverá a instalarse el viernes día 9, en horario de mañana y de tarde –de 16:00 a 20:00 horas– el miércoles 14, en horario de mañana y el viernes 16, en horario también de mañana.

Calles en donde se ubicarán

Los nuevos contenedores de color marrón de Cangas estarán ubicados en la rotonda do Mexilón, avenida de Bueu, 11 y 1; avenida de Montero Ríos, 20; aparcamiento alameda Vella; calle de Oriente, avenidaq de Ourense, 7 y 31; rúa Baiona, 24; Reboredo-avenida de Galicia; rúa Gondomar y Gondomar, 2; Redondela, Atranco, 19 y 4; Alameda Nova, Keniata, calle Félix Ozámiz, avenida de Galicia, 39 y rúa Aldea de Arriba.

En Bueu estarán ubicados en Montero Ríos 7, 119-121, 137, 221, 47, 71, 111 y 153; Pazos Fontenla y ante los números 101, 91, 87, 29 y 19-15; Alexandre Bóveda, rúa de Santán 3, avenida da Barca 17; y Alfonso Rodríguez Castelao, 44.

Contactos para repartir compost en Massó

La fracción orgánica que se recoja de los nuevos contenedores de color marrón no será, sin embargo, trasladada a la planta de transferencia de A Portela, en Bueu, sino a la de Porriño, debido a la falta de espacio en la de O Morrazo para la elaboración de más compost . Desde Porriño, los residuos de Cangas y Bueu serán trasladados a la planta de tratamiento de Vilanova para la elaboración de compost, pero no volverá a la zona. No por ello dejará de servirse compost en O Morrazo ya que la planta lo seguirá elaborando con la recogida de biorresiduos de la hostelería. Ya hubo dos repartos de este compost acreditado por laboratorio, él último hace unos días, de 8 toneladas, que se entregaron en el punto habilitado por la Mancomunidade detrás del pabellón de Beluso. El Concello de Cangas está ahora negociando con Abanca el uso de un espacio en Massó para habilitar también un punto de reparto.

Un “kit” con cubo, bolsas y tarjeta

En las carpas informativas, se entregarán los kits de material para el uso del contenedor marrón que contiene un cubo aireado de 10 litros, un rollo de bolsas compostables, un folleto informativo, un imán para la nevera y la tarjeta para abrir el contenedor.