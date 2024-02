El gobierno se compromete con los vecinos de Noria 4 a explorar todas las alternativas

El gobierno local de Cangas está dispuesto a tener en cuenta todas las propuestas de cara a solventar el problema que tienen los vecinos de Noria 4, que ven amenazadas sus viviendas con la orden de derribo dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). También hay un auto del 31 de enero de 2023 en el que se advierte al gobierno local de la posibilidad de imponer multas coercitivas, exponiéndose al alcaldesa a multas de entre 150 y 1.500 euros.

Ayer lo volvió a repetir el concejal de Urbanismo, el nacionalista, Antón Iglesias, a los representantes judiciales en la reunión que tuvo con ellos, previa a la asamblea de vecinos afectados que tuvo lugar en el salón de plenos del Concello de Cangas. También dejó claro que de ninguna manera el actual gobierno va a dar el visto bueno a una modificación puntual de las normas para legalizar dos edificios: Noria 2 y Noria 4. El gobierno insiste en que explorará todas las vías, que es lo que le piden los vecinos afectados, incluida la que parece ahora mismo tener más aceptación entre los propietarios, que es la de pagar a los demandantes el millón de euros que solicita.

En el mes de diciembre del pasado año, el gobierno local mantuvo reuniones con los propietarios de la Noria 4 para conocer su postura. En las mismas se pudo confirmar que la mayoría de los consultados estaban dispuestos a pagar, pero también había quien se cerraba en banda. “Prefiero vivir en una tienda de campaña a pagar un solo euro al ese señor”, mantenía uno de los propietarios. La asamblea debe salir con un acuerdo unánime y hay que recordar que el pago de la indemnización al demandante también tiene que pasar por la aceptación del juez, imprescindible para que esta fórmula de el resultado que se quiere. Todos los vecinos señalan que hay muchos ejemplos de inmuebles que se salvaron, como el de Fenosa en A Coruña, las Torres del Club Financiero de Vigo o el de la urbanización de la Colina de Castrelos.

En el Concello se reconoce que se está ante una situación de las más difíciles de resolver, pero que está dispuesto a escuchar y a explorar todas las iniciativas encaminadas a una solución a un problema que afecta a más de 60 familias.

El caso del edificio Noria 4 se basa en que el propio Concello, en 1991, emitió una orden de demolición cuando se estaba construyendo el edificio, algo que no cumplió y que ahora los tribunales dicen que cumpla la orden dada por él.

También hay orden de demolición del edificio Noria 2. El día 1 de abril del año 2009, uno de los demandantes, José Carlos Lovera Núñez, aseguraba no había posibilidad de acuerdo y pedía que el Concello procediera a cortar la luz y el agua a los vecinos y a ejecutar la sentencia. El litigio surge al entender los colindantes que la construcción de estos edificios había dañado a otros dos de su propiedad. En el año 2007, el conflicto se pudo zanjar por 740.000 euros, según señalaba José Carlos Lovera, pero los constructores consideraron excesivo el dinero que solicitaban los demandantes que alegaban que en esta cantidad no entraba los daños morales causado a la familia y que no había intención lucrativa de ningún tipo, simplemente se contabilizó el coste de lo que valdría tirar y levantar de nuevo los edificios de sus padres y tíos.

Estos dos inmuebles enfrentaron también desde hace tiempo al que fuera concejal de Facenda en el pasado mandato, Mariano Abalo y al ex alcalde de Cangas, el popular José Enrique Sotelo. En enero de 2007, el exregidor culpabilizaba a Mariano Abalo de consentir la construcción de estos inmuebles cuando fue presidente de la gestora de Cangas en el año 1990. Afirmaba que tales edificios habían sido levantados con el consentimiento de Marino Abalo, a pesar de existir tres requerimientos judiciales para paralizar la obra. Abalo mantenía que fue la comisión municipal del 18 de noviembre de 1999 la que otorgó la licencia para legalizar la situación del edificio Noria 2 y que la gestora de Cangas lo que sí hizo fue tratar de evitar la construcción. Abalo aportó expedientes relacionados con la denegación de la licencia cuando él ejercía como presidente de la gestora. También recordó que el concejal de Urbanismo en la gestora, Marín García Cordeiro, fue denunciado por impedir las citadas obras.