Promalar exigió el pago total de la deuda con los intereses y el gobierno rechaza la opción

La Administradora Concursal de Promalar no quiere negociar con el Concello de Cangas. Exige que toda la cantidad que se adeuda a la empresa por el convenio urbanístico firmado en el año 2004 y que el pleno de Cangas no refrendó se le pague sin plazos. La semana pasada se daba a conocer que el gobierno municipal de Cangas había entregado en una cuenta judicial 2 millones de euros del convenio, pero quedan pendientes de pago 1,5 millones de euros de intereses, que el ejecutivo local que dirige Araceli Gestido (BNG) pretende abonar a través de un plan de pagos que será presentado al Juzgado de lo Contencioso Número 3 de Pontevedra. En estos momentos, desde el equipo de Intervención Municipal se está elaborando este plan de pagos, donde el Concello debe justificar las razones que le llevan a ello y no a pagar a Promalar toda la deuda de un golpe. Entre las razones figura que desembolsar de las arcas 3,5 millones de euros para abonar una deuda supone un perjuicio evidente para los vecinos de Cangas, que verían mermados sus servicios. La alcaldesa de Cangas está convencida de que el juzgado admitirá el pago aplazado de los 1,5 millones de euros de intereses.

El gobierno local no le quedó otra que pagar los 2 millones de euros de la deuda del convenio porque si continuaba aplazándola suponía una pesada carga y un lastre cada vez mayor, porque el aumento de los intereses sería inasumible para el concello. En la actualidad habría que pagar un 5% anual (3% interés legal +2% interés de demora) lo que supondría un aumento anual de la deuda de 105.000 euros, lo que supondría unos 4000 euros cada día que se retrasara la devolución del dinero. Según la alcaldesa, esto implicaría que en cuatro años más de demora, el Concello acabaría apagando tanto de capital (2 millones de euros) como de intereses (otros dos millones). La operación económica que supone hacer frente al pago de la deuda con Promalar es de un enorme calado y deja al PP en entredicho que, de momento, no se ha pronunciado al respecto. Es cierto que su política siempre fue la de no pagar ni el dinero que reclamaba Promalar ni tampoco el del convenio de Massó. Por cierto que, Residencial Marina Atlántica no reclamó vía judicial la devolución del dinero que había entregado por la firma del convenio urbanístico de Massó, alrededor de 1,8 millones de euros. No existe ningún interés en este gobierno en aprobar un Plan Xeral que pueda recoger como urbanizables los terrenos adquiridos en su día por Promalar, donde se iban a construir entre 4.000 y 5.000 viviendas en una superficie de 80 hectáreas, donde se incluyen los de los Condes de Aldán. La liquidación de la deuda con la Concursal de Promalar por parte del Concello de Cangas supone un duro revés para el PP. El gobierno local así lo considera, como también de que debería asumir que es responsable de una deuda histórica, que está muy lejos de ser ejemplo de gestión de un Concello, sino todo lo contrario. Además, también se recuerda que el dinero de los convenios iba a ser destinado a la construcción de la piscina municipal de A Balea, obra que quedó paralizada durante años y años y que cuando se hizo no fue precisamente con el dinero de los convenios. También se recuerda que a pesar de haber ingresado cerca de 4 millones de euros por la firma de los mencionados convenios, las arcas municipales estaban prácticamente vacías cuando llegó al poder el BNG a través de un gobierno tripartito que dirigía la nacionalista Clara Millán. Pendiente del borrador de los presupuestos Mientras se elabora el citado plan de pagos, la concejalía de Facenda trabaja en la elaboración de los presupuestos de 2024. La edil Xiana Abal tiene la intención de presentar la próxima semana el borrador de los presupuestos a la oposición: Partido Popular y Alternativa dos Veciños. El propósito de la edil de Facenda es consensuar con todos los partidos un proyecto económico que permita avanzar a Cangas. Ahora mismo, con el presupuesto prorrogado muchas partidas nacen muertas, como puede ser el caso de Cultura y también de Deportes. De ahí la necesidad de aprobar un nuevo presupuesto que refleje la situación actual y permitir también el pago de facturas que alejen el fantasma de otra intervención del Estado en las cuentas del municipio. Xiana Abal afirma que está dispuesta a negociar con la oposición y que espera que tanto PP como AV tengan alcance de miras para aprobar un documento donde todos pueden participar; de hecho las asociaciones vecinales colaboraron en la confección del mismo.