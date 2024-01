Paseo de obstáculos en A Cerradiña.

La Xunta realiza un paseo peatonal en la PO-551, entre A Cerradilla y el alto de Isamil, en Moaña. Pero más que un paseo parece una pista de obstáculos, porque dejó en el medio los báculos del alumbrado público. Que los vecinos no entienden nada.

Los coches de Ana Pontón

Pues Ana Pontón no llegó Moaña como el año pasado, donde quiso presumir de humildad, con su viejo coche con el que decía que recorría toda la geografía gallega. No, no lo hizo. La candidata a la presidencia de la Xunta llegó a Moaña en un coche de alta gama, que también utilizó cuando llegó a Cangas a dar su mitin comarcal. Claro, para tanto acto aquí y allá siempre es mejor un coche más cómodo que otro que te puede dejar la espalda dolorida para toda la campaña. Además, es la forma de ensayar un poco el cargo al que opta. ¡Maneras de vivir!, que diría el cantante Rosendo.

¿Estuvo o no estuvo Besteiro en Cangas?

¿Estuvo el candidato socialista a la presidencia de la Xunta de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, en Cangas este fin de semana? Fue un comentario que se dejó para molestar o simplemente ocurrió y por alguna razón insospechada no se quiso dar publicidad a su presencia en plena precampaña, donde lo que se lleva es mostrarse, porque de ello dependen los votos. Sería una mala estrategia que el citado candidato estuviera en Cangas y quisiera esconderse. ¿De qué querría esconderse? Pero en Cangas hay socialistas para todo.