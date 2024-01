El cura prohibe el 'tiro á chave' en el atrio de O Hío porque “molesta al vecindario”

Los entrenamientos y campeonatos de 'tiro á chave' en el atrio de O Hío ya son una práctica del pasado, tras prohibirlo el cura párroco con el argumento de que “molesta a algunos vecinos”, según señalan miembros de esta asociación. Ellos conocen las “quejas puntuales” de algún residente en el entorno pero creen que la mayoría del vecindario no pone reparos, que los hosteleros se benefician de ella y que la Iglesia no debería poner trabas. Los afectados trasladaron su petición al Arzobispado de Santiago de Compostela, que les respondió que “esta finca no está disponible”, cerrando la opción a seguir usándola.

Miembros de la asociación “Tiro á chave do Hío” y otros practicantes de esta actividad de ocio no entienden qué daño causa al entorno ni a los vecinos. Las quejas derivarían del “ruido y el peligro de que se pueda herir a alguien con un pello”, la pieza redonda de hierro que se utiliza para lanzar a la llave y sumar puntos. Los peticionarios dicen que son “excusas” poco consistentes, pues nunca se produjo en el atrio un accidente de ese tipo y se adaptan precauciones para que no suceda. Las llaves se colocan en una estructura de madera rodeada de redes para minorar los riesgos y el campo de juego estaba separado de las vías de tránsito, explican. La última noticia que tienen del Arzobispado es de mediados de septiembre, en la que se da cuenta de una reunión de la Comisión Delegada de Economía que trató la “oferta de arrendamiento” de una parcela en San Andrés do Hío y se concluyó que “esta parcela no está disponible”. Las gestiones realizadas desde entonces para revertir la medida no han dado frutos. Los usuarios piden un campo en Cruz de Castro Los afectados por el cierre del campo de 'tiro á chave' en el atrio de O Hío han pedido al Concello de Cangas que les facilite otro emplazamiento donde jugar y también han tramitado la cesión de terrenos comunales en la parroquia. La junta rectora de los comuneros aprobó la propuesta de ceder 665 metros cuadrados en el entorno de Cruz de Castro, en el cruce de la carretera de Donón con la bajada a Nerga, pero para hacerse efectiva debe contar con la aprobación de la asamblea general de la Comunidade de Montes en Man Común, a celebrar en el primer trimestre de este año. El Concello avanza que hay voces en contra El Gobierno local asegura que está dispuesto a acondicionar la parcela si los comuneros la ponen a disposición, pero los concejales de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG), y Obras e Servizos, Iria Malvido (PSOE) adelantan que ya conocen voces en contra de esta iniciativa, las de varios comuneros de Nerga o Viñó que alegan que el tiro a la llave no es una actividad forestal y por tanto no tiene cabida en monte comunal. Pero si el colectivo le da su visto bueno, “el Concello acondicionará el campo”, subrayan.