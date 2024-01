La Casa del Mar de Aldán vuelve a tener tres médicos, uno para los vecinos de O Hío

La Casa del Mar de Aldán cuenta desde ayer con un nuevo médico, en cuya consulta se especifica que pertenece a O Hío. Es decir, esta última parroquia consigue su médico, pero no que la Xunta reabra el consultorio que se cerró por la pandemia del COVID. De esta forma se resolvió la oposición de plazas de difícil cobertura, con la que se cubre la vacante de O Hío, que llevaba meses sin ocupar Aldán vuelve así a contar con tres médicos. En Cangas también hubo cambios, al haber quedado sin una médica que obtuvo plaza en otro centro de salud y se espera que en las próximas semanas se cubra la vacante que deja.

La plaza de médico de O Hío con consulta en Aldán se cubrió mediante el concurso de méritos para la categoría de facultativo especialista en Atención Primaria. La solución no satisface del todo a los pacientes de O Hío, que un sábado sí y otro no se manifiestan para pedir la reapertura del consultorio médico y, así, no tener que desplazarse a Aldán para ser atendidos de sus dolencias.

Por otra parte, la Voz da Sanidade en Cangas instaló ayer por la mañana una mesa informativa en el Centro de Salud de Cangas para informar a la ciudadanía de la importancia de acudir a la manifestación convocada por SOS Galicia el próximo domingo, 4 de febrero, en Santiago de Compostela, en contra del desmantelamiento de la sanidad pública gallega.

La Voz da Sanidade repartió e informó de las 13 medidas urgentes y necearías que la Xunta debe adoptar para resolver los problemas actuales en la sanidad pública por culpa de su mala gestión. Son las que se presentaron en el Parlamento de Galicia gracias a la iniciativa popular legislativa y que no salió adelante al oponerse el Partido Popular. El citado colectivo hace un llamamiento a la ciudadanía a acudir a Santiago para volver a llenar la Praza do Obradoiro. A Voz da Sanidade colabora en la organización de autobuses y el Concello pone a disposición dos autocares para los vecinos de Cangas y un tercero costeado por la propia asociación. Las personas interesadas tienen que llamar a los teléfonos 636.91.23.59 o 646.54.35.41.