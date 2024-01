Un primo lejano del pingüino busca refugio en la Illa do Santo

Varios visitantes que acudieron el sábado por la mañana a la zona de la Illa do Santo, en Marín y muy cerca del límite municipal con Bueu, se quedaron sorprendidos cuando vieron en la orilla un ave muy peculiar y poco frecuente en nuestras costas. Su apariencia y forma hizo pensar que se trataba de un pingüino, pero los biólogos consultados confirman que se trata de un alca común (con nombre científico alca torda) y que forma parte de la familia de los álcidos.

“Es un ave que anida en el norte de Europa, desde el Canal de La Mancha hacia arriba y no es raro que en invierno baje a estas latitudes en busca de un clima más suave. Pero lo que no es normal es verla en una playa o tan cerca de la costa”, explican los biólogos consultados. Creen que su presencia en la Illa do Santo se debe a que “tuvo algún tipo de problema o estaba enferma porque habitualmente pasan más del 90% del tiempo en el mar”.

La presencia de seres humanos y animales de compañía asustó al ave, que enseguida comenzó a volar y a alejarse de la orilla para buscar un espacio en el que se encontrase más segura. Esa es precisamente una de las claves que permite diferenciar el alca del pingüino. “El alca común vuela, lo justo pero vuela, mientras que el pingüino no es capaz de volar”, explican las fuentes consultadas.

En las imágenes y vídeos grabados por los visitantes que se encontraron el sábado con este animal en la ría de Pontevedra se aprecian sus evidentes dificultades para emprender el vuelo, lo que refuerza la impresión de que tenía algún problema y buscó refugio en la costa.

Las recomendaciones de los biólogos si alguien se encuentra con un ave de estas características pasan por no acercarse ni molestarla, si se llevan mascotas sujetarlas bien y llamar al 112 o al centro de recuperación de aves para dar aviso. “Además tampoco se deben coger por el problema de la gripe aviar”, subrayan.

A pesar de que su apariencia pueda recordar a la de un pingüino son aves que no forman parte de la misma familia. El pingüino vive casi exclusivamente en el hemisferio sur y en el archipiélago de Galápagos, que pertenece a Ecuador.