El BNG moañés exige, en solitario, que España rompa relaciones con Israel

El primer pleno ordinario de la corporación de Moaña de este año 2024 dejó la aprobación de una moción presentada por el BNG para exigir a la Xunta de Galicia y al Gobierno central que financie la totalidad de servicios sociales como el SAF (ayuda en el hogar a dependientes) o la escuela infantil pública de 0 a 3 años. Fueron los nacionalistas los que votaron a favor de su moción, aprobada al tener mayoría absoluta. Tanto el PP como el PSOE se abstuvieron.

Por los socialistas su concejal Mario Rodríguez criticó las menciones al Gobierno central acusando directamente a la Xunta. Por parte del PP intervino Iria Charlín, quien defendió que la Xunta incrementó el 10% de la aportación al SAF llegando en toda Galicia a los 113 millones de euros. La edil del PP lamentó las quejas del gobierno local “cuando el BNG, que gobierna en Bueu, Cangas y Moaña, deja sin servicio de ayuda al hogar a 289 personas que están en lista de espera”. Alegó que entre el SAF y la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años la Xunta “invierte en Moaña más de 1,5 millones de euros”.

María Ortega, del BNG, le replicó asegurando que la aportación autonómica cubre poco más de la mitad de la atención a domicilio de dependientes.

También se quedó solo el BNG en la defensa de una moción que exige al Gobierno de España el embargo de armas y el fin de la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel por su guerra en Gaza. El PSOE se abstuvo pese a que Mario Rodríguez habló de “violencia exacerbada que reciben los palestinos”. Ezequiel Fernández, del PP, señaló que “un asunto bélico de carácter internacional no debe tratarse en un pleno municipal”. Los populares también optaron por la abstención.

Tampoco se aprobó la moción del PSOE que pedía barreras de seguridad y otras medidas como una mayor limpieza de las rampas de varada. La nacionalista María Ortega, que agradeció “las aportaciones” asegura que rechazaron la petición por no ser realizable. “El Palco da Música no puede tener barandilla, para que los vecinos puedan ver los espectáculos. Las únicas rampas de varada municipales son las de los astilleros tradicionales que ahora no son accesibles”. En cuanto al control de las luces de emergencia en edificios públicos, Ortega asegura que “ya lo realiza sin problemas una empresa licitadora”.