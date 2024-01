Culto a la tecnología en el Auditorio de Cangas.

La imagen surgió en la sala de exposiciones del Auditorio Municipal de Cangas, pero como si sucediera en un monasterio. El hombre no reza, trata de enviar fotos por las redes que nos unen, pero no sabemos si hablan con Dios.

El ahorro del PP en precampaña

El PP está por ahorrar tinta y papel. Parece que por fin está convencido de cambio climático, ese del que dudaba el ex presidente del Gobierno cuando era presidente, Mariano Rajoy, porque no se quien le había dicho que no. Ayer mandó a todos los sitios una misma nota sobre las propuestas de la juventud, pero las personalizó, al cambiar solo el lugar, Es también todo un ahorro de energía. Con poco se puede llegar a muchos sitios. El PP lo sabe y practica esa máxima en su precampaña electoral. Por cierto, que la del candidato Rueda es muy buena.

Victoria sigue a vueltas con las facturas

Se empeña la única concejala de Alternativa dos Veciños, Victoria Portas, en cerrar la puerta a la aprobación de facturas, que deja a un montón de personas sin percibir el dinero por el que trabajaron. No le importa nada que pequeñas empresas que se contrataron en su mandato puedan ahogarse por los impagos. Ella afirma que quiere ver las facturas, las cuales ya estaban en la documentación del pleno. Pero Victoria Portas sabe, como lo sabe el PP, que así bloquea la acción del gobierno y que se ofrece una imagen de un tripartito que no soluciona los problemas. Solo hay partidismo; no hay Cangas.