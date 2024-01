Ana Pontón regresó nuevamente a la Casa do Mar de Moaña en época electoral para hablar de la sanidad pública y apoyar, junto a la alcaldesa, la nacionalista Leticia Santos, y ediles del BNG, la lucha de los vecinos, que llevan 113 semanas consecutivas de concentraciones, para reclamar la mejora de la Atención Primaria y recuperar los servicios de antes de la pandemia, devolviendo las urgencias al Punto de Atención Continuada (PAC) de la localdiad y reforzando las ambulancias del 061. Dice que uno de los compromisos del BNG es trabajar para recuperar los servicios sanitarios del país y recuperar la anidad pública porque "é o mesmo que recuperar a saúde das persoas".

La candidata del BNG en las elecciones autonómicas del 18-F señaló ante la Casa do Mar y junto a colectivos sociosanitarios con los que mantuvo posteriormente una reunión, que si es presidenta "Moaña vai recuperar o seu servizo de urxencias. Será unha das primeiras medidas que tomemos en este ámbito e tamén unha cobertura do servizo de ambulancias acorde coas necesidades desta población. É necesario reforzar o servizo de ambulancias e que Moaña recupere as urxencias sanitarias e que se cubran as vacantes médicas neste momento".

Indicó que el BNG tiene claro que es posible mejorar la sanidad pública "cada vez máis deteriorada polo goberno do PP con 15 anos de recortes. A Atención primaria no noso país recibiu 2.100 millóns de eruos menos e ahí temos as consecuencias". Añadió que una de las primeras medidas en el Consello da Xunta será un plan de rescate de la Atención Primaria dotado con 200 millones de euros que permita sacarla de la situación crítica y que las personas puedan ser atendidas sin lista de espera. También se irá a un refuerzo de la atención y anunció la ampliación del programa de salud bucodental de manera que todas las personas "poidan ir o seu centro de salud para poder facer unha limpeza, un cambio de pezas, un empaste ou todo o que ten que ver coa prevención da saúde bucodental que é unha barreira moi importante para moitas persoas proque é moi cara e non poder pagarse a súa saúde bucodental". Insistió en que la cobertura llegaría al cambio de dentadura.

Aportó datos de que anualmente los gallegos y gallegas destinan 550 euros al año a la salud privada por cuestiones bucodentales y por eso desde el BNG se quiere poner en marcha una media que amplíe la cobertura de este servicio.

Pleno de la amnistía

Con respecto al pleno de la amnistía y la trama rusa en el Procés, esquivó la respuesta alegando que su preocupación es dar respuesta a los problemas de los gallegos y será el portavoz del Bloque en Madrid quien haga las oportundas valoraciones.