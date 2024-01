El PP acusa al tripartito de “bloquear la construcción” de instalaciones sanitarias en los terrenos de A Rúa

El Partido Popular acusa al Gobierno tripartito de Cangas, que encabeza Araceli Gestido (BNG) de “bloquear la construcción de una nueva infraestructura sanitaria” al votar en contra de la moción que presentaron en el Pleno del viernes en la que se instaba al Concello a comprar los terrenos de A Rúa necesarios para dicha dotación y ponerlos a disposición del Sergas (Servizo Galego de Saúde). “Una vez más, y por si alguien aún tenía dudas, los mismos que se ponen tras la pancarta bloquean” que se haga un centro de especialidades que daría cobertura a las actuales necesidades, señalan los populares, y les reprocha que rechacen un servicio “como el que ha valido para Lalín o el que se está haciendo en Moaña”.

“Llevan años entorpeciendo cualquier avance en materia sanitaria en Cangas porque es un arma política a la que no piensan renunciar”, arremeten desde las filas del Partido Popular, y reprochan a los actuales gobernantes en el Concello que primen sus intereses partidistas sobre los de la ciudadanía, con el agravio comparativo que supone frente a otras villas que sí avanzan en dotaciones sanitarias: “El vecindario contempla cómo otros municipios obtienen mejoras en sus servicios que no llegan a Cangas por la parálisis y el juego político de las formaciones que integran el Gobierno cangués; es lamentable”, recalcan.

“Arma política”

Explican los proponentes de la moción que durante el debate plenario de ese punto, y con la intención de consensuar un acuerdo –llegó a haber un receso para facilitarlo–, el PP aceptó las enmiendas solicitadas por Alternativa dos Veciños, “que también contaban con el plácet del equipo de Gobierno”, pero a la hora de votar la exalcaldesa Victoria Portas se abstuvo y los responsables municipales votaron en contra, haciendo valer el voto de calidad de la alcaldesa y echando abajo la moción. “No queríamos que tuvieran excusa para no votar a favor, pero al final volvieron a demostrar lo que hay realmente detrás, y no es mejorar la atención sanitaria de la ciudadanía”, lamentan los populares, y concluyen que los miembros del tripartito cangués “no quieren hacer nada porque entonces no tendrían nada con que hacer política; es así de simple”.

Desde el PP también destacan que entre las propuestas de acuerdo se incluía la elaboración de un Plan de Melloras para o Centro de Saúde en el que instaban al Gobierno local a “trabajar mano a mano” con sus responsables para abordar mejoras en atención primaria, “pero tampoco les interesó. No quieren hacer nada, sólo protestar y echar balones fuera”, critican, y argumentan que “si les importara la sanidad ya habrían puesto a disposición los terrenos y no seguirían enredando”. Les reprocha que les parezca caro invertir 400.000 euros en 10.000 o 15.000 metros de terreno en A Rúa cuando gastaron 496.000 euros en la finca de 1.500 metros en O Viso.