Cientos de personas rodean el centro de salud de Cangas por una sanidad pública que cubra las necesidades

“Coa nosa saúde non se xoga e non imos consentir que se siga con esta folla de ruta de destrucción inexorable da sanidade pública”, advirtió la presidenta de la plataforma A Voz da Sanidade, Carmen Nores, frente a más de 300 personas concentradas ayer frente al centro de salud de Cangas, que rodearon en una “cadena humana” para simbolizar la unidad en favor de un servicio que cubra la demanda y atienda las necesidades de personal y medios materiales. Los concentrados –vecinos de Cangas y sus parroquias, pero también con una amplia representación de Moaña y, más modesta, de Bueu, además de cargos públicos y candidatos del BNG, PSOE o Sumar– bordearon la manzana que forman las calles Antonio Soage, Ferrol, Redondela y Gondomar y desplegaron pancartas con mensajes reivindicativos: “Non ao desmantelamento da sanidade pública”, “Salvemos a atención primaria”, “Coa nosa saúde non se xoga” o “Parroquia do Hío en loita, centro de saúde xa!” .

La falta de médicos suficientes para atender una amplia población que se multiplica en verano, que no se cubran las ausencias por bajas o permisos, la escasez de pediatras o la necesidad de reforzar el servicio de ambulancia para la comarca de O Morrazo son algunas de las carencias y exigencias que repitieron los portavoces sociales, que advierten de que la Xunta está dando pasos hacia el “desmantelamiento” del sistema sanitario público en favor de intereses privados, como recordaron la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, o el presidente de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Moaña, Gabriel Ferral. Son los mismos motivos que esgrimen en las concentraciones que se realizan cada martes a mediodía a las puertas del PAC (Punto de Atención Continua) de Cangas, que desde la pandemia de Covid cubre también las urgencias de lo población de Moaña, obligada a desplazarse al municipio vecino. La saturación de este servicio de atención primaria, argumentan, llega a colapsar los centros hospitalarios como el Álvaro Cunqueiro, que ya vivió en las últimas semanas cifras tope en sus salas de urgencias. La “política de recortes” que aplica la Xunta y la exigencia de que destine un 25% del presupuesto sanitario a la atención primaria fue uno de los argumentos recurrentes en la protesta de ayer, repleta de miembros de distintas formaciones políticas que apuntaron a la proximidad de las elecciones autonómicas para “cambiar el rumbo” del Gobierno de Galicia. Las alcaldesas de Cangas y Moaña, Araceli Gestido y Leticia Santos; concejales del BNG y PSOE en las corporaciones morracenses, la parlamentaria de Sumar en el Congreso de los Diputados Verónica Martínez y los principales miembros de esta candidatura, entre otros, respaldaron con su presencia las demandas sanitarias. “Chicha” Nores recordó que mañana, como cada martes, continúan las protestas frente al centro de salud y que aún quedan plazas, gratuitas, en los dos autobuses habilitados para acudir el próximo fin de semana a la manifestación que rematará en la Praza do Obradoiro.