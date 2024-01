Charaviscas, sobre las tablas

El grupo de teatro del colectivo cultural Charaviscas, de Domaio, representó este fin de semana la obra “Desconectadas”, sorprendiendo sobre las tablas del centro cultural Daniel Castelao de Quintela.

En precampaña no falta un político a las protestas por la sanidad

No faltó un político de los que aspiran a arrebatar la Xunta al PP, en la cadena humana de ayer por la sanidad de Cangas. Se nota la precampaña y todos quisieron hacerse ver para, evidentemente, dar la razón a los convocantes en todo. Algunos incluso se tiraban a un micrófono como si fuera la oportunidad de su vida. Y menos mal que no se daba empanada. Porque ya saben ustedes la querencia que hay en Galicia por repartir comida cuando hay políticos de por medio. Tengan paciencia, que todavía no empezó la campaña de forma oficial y nos queda mucho por soportar.

Los jabalíes apuestan por Aldán

Los jabalíes viven a gusto en Aldán. De otra forma no se explica cómo aparecen tantos en los últimos días. Ayer, sin ir más lejos, un coche chocó contra uno de estos animales en la rotonda del final del Corredor. Además, al lado de un contenedor entre Piñeiro y Herbello, alguien tiró a otro jabalí muerto, que llamó la atención de los vecinos. Se desconoce cómo fue a parar allí pero hasta la zona se desplazaron incluso efectivos de la Policía Local, suponemos que para dar aviso y que se procediese a su retirada.