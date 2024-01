“Ofrezco trabajar por Galicia y poner la política al servicio de las personas”

Lleva desde 2015 en la Corporación de Cangas desde las filas del PP, aunque siempre en la oposición –en el actual mandato, solo un puñado de votos les impide gobernar– y Alfonso Rueda ha visto en ella la ilusión y capacidad de trabajo que la puede llevar al Parlamento de Galicia desde el número 9 de la lista por Pontevedra, un puesto “de salida” teniendo en cuenta que los populares cuentan ahora con 11 diputados por esta provincia.

–¿Cuándo supo que ocuparía un puesto relevante en la candidatura del PP a la Xunta?

–El sábado que se anunció quiénes serían los números 1 de cada provincia recibí varias llamadas que me lo comunicaban y al mismo tiempo ya salía publicado en FARO y se hacía oficial.

–¿Qué sensaciones tiene tras oficializarse la decisión?

–Me siento muy contenta y también siento el peso de la responsabilidad porque es un puesto que conlleva una exigencia y hay que estar a la altura, lo que genera cierto vértigo. Agradezco mucho que se me dé esta oportunidad que afronto con muchas ganas y ofrezco mi compromiso de poner la política al servicio de las personas.

–¿Ha tenido que pelearse con otros compañeros de partido para abrirse hueco?

–No es necesario pelearse con nadie. Todos somos distintos y cada uno aporta lo suyo. Hay personas con las que tienes más afinidad y puedes trabajar con más consonancia, pero también es un reto dialogar con personas que piensan diferente a ti, entenderte y llegar a acuerdos, dentro o fuera del partido. No he tenido que pelearme con nadie para abrirme sitio porque cada uno tenemos el nuestro y nos lo va dando nuestra manera de ser y de hacer las cosas. Y les agradezco a todos mis compañeros las felicitaciones que me trasladaron nada más conocerse mi designación y el apoyo que me brindan. Eso me emociona y me empuja a pelar aún con más ganas.

–¿Se ve en el Pazo do Hórreo?

–Pues la verdad es que no lo pensé demasiado. Lo que tengo claro es que implica mucha responsabilidad y que tengo que estar a la altura que se merecen Galicia y O Morrazo y trabajar por ello. Me veo en el Pazo do Hórreo como en cualquier sitio desde donde pueda trabajar por ello, porque la política debe hacerse más desde la calle que desde los despachos. Al menos esa es la política en la que yo creo.

Soy de Darbo, tengo 53 años y trabajo en el sector servicios. Llevo ocho años en política como concejala en Cangas. Ahora confío en lograr el acta autonómica con el PP

–¿Qué puede aportar a Cangas y a O Morrazo con su trabajo en el Parlamento?

–Pelear por mi pueblo y por mi comarca. Amo donde nací y donde vivo, y creo que somos muy afortunados de ser y de vivir donde vivimos. Merece la pena trabajar por ello y por seguir mejorando la calidad de vida de las personas.

–¿Tiene prioridad por algún área o actuación concreta?

–Desde luego, la sanidad es una demanda social y es una prioridad para mí, como lo son la dotación de viviendas sociales, invertir en saneamiento, en el fin de los vertidos a la ría, el cuidado de los montes y el medio ambiente en su conjunto. Más aún en Cangas y en todo O Morrazo, que vive en parte de la pesca y los recursos del mar. También hay que consolidar un entorno “amable” que priorice a las personas, un buen plan de transporte que comunique las parroquias del rural con el centro urbano y con los principales servicios, como el sanitario o el laboral, que nos puede cambiar la vida para mejor. Creo en ello, hay que invertir en ello y me gustaría trabajar por ello.

–¿Ese bagaje que puede lograr como diputada le daría el impulso definitivo para afianzarse como candidata a la Alcaldía de Cangas?

–Es un aprendizaje en política que se puede trasladar aquí y te da cierto peso o te lo puede quitar, dependiendo de lo que hagas y los resultados de ese trabajo. Seria una experiencia a aportar en el curriculum para optar a una Alcaldía como la de Cangas, que es un orgullo para cualquiera y que habrá que decidir en el partido cuando toque entre los compañeros o compañeras que se postulen. En el futuro inmediato, me gustaría compatibilizar la política autonómica y la municipal, si los ciudadanos me dan su confianza. Pero lo que toca ahora es pelear por el Gobierno de Galicia con el mejor candidato posible.

–A usted se le sitúa en el ala más moderada o “progresista” del PP y que podría tener cabida incluso en formaciones de centro izquierda. ¿Que ve en el equipo de Alfonso Rueda que no le dan otros?

–(Sonríe) Veo en Alfonso a una persona honesta y trabajadora, que recorre y conoce Galicia más que nadie, que se preocupa y se emociona con su gente. Son cuestiones que pueden parecer más íntimas y ajenas a la política, pero también la política tiene que serlo y preocuparse y ocuparse de las personas. La cercanía y la honestidad deben ser, y creo que son, valores en alza.