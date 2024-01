El Entroido de Bueu afronta su edición más extensa, recupera comparsas y reivindica su historia

El Entroido de Bueu afronta la que será probablemente su edición más larga. La convocatoria de las elecciones autonómicas del 18 de febrero, día en el que debía culminar el carnaval con el tradicional desfile del Paxaro do Mal Agoiro, obligó a modificar las fechas habituales y la fiesta se extenderá hasta el domingo 25 de febrero. Este año el Entroido tendrá además un marcado carácter histórico: regresa una de las comparsas que en los últimos años no había salido, Os Kantaclaro, y en la sala Amalia Domínguez Búa se organizará una exposición fotográfica e histórica sobre un siglo de carnaval en Bueu, una muestra que cuenta con la colaboración del maestro e investigador Arturo Sánchez Cidrás.

La programación oficial se presentó ayer en el salón de plenos con la presencia de la concejala de Cultura, Carmen García, y una amplia representación de los colectivos sociales cuya colaboración es fundamental para que “todas y todos podamos gozar de esta gran fiesta” y para ofrecer actividades amplias y variadas. La apertura oficial del Entroido será el sábado 10 de febrero con el concurso gastronómico que organiza el Club de Xubilados de Bueu, que será en el Centro Social do Mar a partir de las 17.00 horas. Este mismo día, a las 17.30 horas, la Asociación Costumes de Cela organiza el cuarto festival de comparsas de la parroquia, en el que este año estarán seis comparsas locales: Os Mulos, Vou nun Bou, Os do Pinsel, As Faltriqueiras, Tinta Femia y el esperado regreso de Os Kantaclaro, que no salían desde la edición previa a la pandemia.

Esta primera jornada de fiesta concluirá con una fiesta de disfraces a partir de las 23.00 horas, que estará amenizada por La Duendeneta y que se desarrollará en la carpa que se instalará en el aparcamiento de As Lagoas. Carmen García explica que este año la cubierta cambia de ubicación debido a las obras de ampliación del Museo Massó, que debido al tránsito de maquinaria impiden colocarla en su localización original.

El domingo 11 de febrero el Club de Xubilados Vila de Bueu organizará un nuevo evento, esta vez un baile de Entroido en el Centro Social do Mar a partir de las 19.00 horas. Además, durante ese primer fin de semana de fiesta las comparsas ya recorrerán los locales de Bueu presentando sus populares letrillas.

Los más pequeños podrán disfrutar de tres jornadas con talleres infantiles dirigidos por el artista local Tino Resille, que serán entre el lunes 12 y el miércoles 14 de febrero en la carpa de As Lagoas en horario de 11.00 a 13.00 horas.

El martes 13 será el Entroido se desplazará a la aldea de Meiro, donde la Asociación Veciñal A Morada celebra la octava edición de su filloada y festival de comparsas, unas actividades que comenzarán a partir de las 18.30 horas.

Miércoles de Ceniza y Enterriño da Sardiña

La jornada del Miércoles de Ceniza tendrá de nuevo al público infantil como gran protagonista. A las 17.00 horas saldrá el desfile del Enterriño da Sardiña, en el que participan colectivos y las Anpa del municipio. La marcha estará encabezada por una gran sardina fabricada con globos gracias Barafunda.

LXI Festival de Comparsas del Bueu Atlético

La programación del Entroido de Bueu se retomará el viernes 16 con la cuadragésimo primera edición del Festival de Comparsas del Bueu Atlético. El año pasado el evento se trasladó al pabellón deportivo Pablo Herbello para contar con una localización especial por su 40 aniversario y en esta ocasión, debido al éxito organizativo, se repite localización. El aforo del recinto permite la entrada de hasta 900 espectadores y las entradas se pondrán a la venta en los próximos días al precio de 8 euros en las librerías del municipio. Por el escenario pasarán las seis comparsas de Bueu, Marcha Loca de Aldán y estará presentado por la actriz Bea Campos.

El sábado 17 de febrero el público infantil podrá disfrutar de una fiesta y concurso de disfraces en la carpa de As Lagoas (17.00 h). A continuación habrá una actuación de las comparsas (20.00 horas) y a partir de las 23.00 horas arrancará una nueva fiesta de disfraces con la presencia de La Duendeneta.

La programación del Entroido de Bueu se retomará el viernes 23 de febrero, con el Festival de Comparsas del Bueu Atlético en la Casa do Pobo de Beluso. El cartel será el mismo que el del pabellón deportivo, con el añadido de Vaille Dando. El sábado 24 la carpa de As Lagoas acogerá una fiesta ambientada en los años 80, que esta vez estará animada por Xaby Dj.

Las dimensiones del Páxaro do Mal Agoiro: 2 metros de alto, 1 de ancho y 2,20 de largo

El telón del Entroido 2024 se bajará el domingo 25 con el desfile y quema del Paxaro do Mal Agoiro, una procesión que saldrá a las 17.00 horas desde el centro del municipio. En la presentación oficial Carmen García avanzó que en los próximos días se publicarán las bases para los concursos de los desfiles del carnaval, con los que se repartirán hasta 6.500 euros en premios. La figura del Paxaro do Mal Agoiro de este año estará elaborada por Tino Resille, que ya avanzó algunos detalles. “Consistirá en un esqueleto de madera, acartonado y forrado de papel. Tendrá dos metros de alto, uno de ancho y 2,20 de largo”, detalló. El artista también aseguró, con buen humor, que está garantizado que el Paxaro arderá y expiará sus pecados. Eso sí, harán falta al menos cuatro personas para trasladarlo.

Una de las novedades de este año es que desde el Concello se ofrece a los colectivos del municipio la posibilidad de instalar barras para la venta de bebidas en las distintas fiestas nocturnas que se organizan en la carpa de As Lagoas. Las agrupaciones interesadas deberán anotarse antes del 6 de febrero a través del correo electrónico comunicacion@concellodebueu.gal.