Xunta, diputaciones y bomberos pactan un principio de acuerdo, pendiente de asamblea

La huelga de los bomberos comarcales de Galicia, entre ellos los del parque de O Morrazo, podría tener las horas y los días contados. La Xunta de Galicia, las cuatro diputaciones provinciales y los sindicatos alcanzaron ayer un principio de acuerdo que incluye mejoras salariales, laborales y las líneas generales para negociar un convenio colectivo común y una Relación de Postos de Traballo (RPT). Este pacto debe ser refrendado el lunes por la asamblea de los bomberos, que se celebrará en Santiago. Si cuenta con el respaldo de los trabajadores el acuerdo se firmaría el próximo jueves, justo el día antes de que comience la campaña electoral de las autonómicas.

Las partes de momento eluden dar detalles sobre cuestiones concretas la propuesta, que se explicará públicamente en el momento de la firma. El presidente del comité de huelga y bombero en el parque de O Morrazo, Ángel Moldes, se limita trasladar líneas generales, como que se contemplan mejoras retributivas, laborales y el refuerzo de las plantillas de los parques comarcales. “También se define cómo y cuándo se negociarán la RPT y el convenio colectivo”, apunta.

Este principio de acuerdo llega más de siete meses después de que comenzase la huelga de los bomberos, un periodo que pesa a la hora de valorar este avance. “Es demasiado tiempo y esto al final no deja ser más que un principio de acuerdo”, lamentan desde el comité de huelga.

Los representantes sindicales mantienen que desde la administración no mostraron una verdadera vocación negociadora hasta el mes de diciembre, justo a las puertas de la convocatoria del adelanto electoral. “Es una pena que no mostrasen interés antes porque nos habríamos ahorrado muchos cierres en los parques durante meses. Estamos hablando de que ni siquiera acudían a las reuniones convocadas”, subraya Ángel Moldes, que está convencido de que el calendario electoral sirvió para desbloquear un conflicto enquistado.

La última palabra la tendrá la asamblea de bomberos, a la que están convocadas entre 450 y 500 personas. “La asamblea es soberana para decidir, aunque el comité de huelga considera que este principio de acuerdo es bueno”, manifiesta su presidente. La reunión será presencial y a los bomberos que estén en turno de guardia se les dará la opción de participar a través de vía telemática.

La huelga en los parques comarcales de toda Galicia comenzó en junio y los cierres venían sucediéndose desde los meses previos, cuando la asamblea de bomberos decidió no hacer más horas extras de manera voluntaria. Este es un punto en el que insisten los sindicatos, que puntualizan que los cierres no son una consecuencia de la huelga. “Los servicios mínimos son del 100%, los cierres se producen porque no hay personal suficiente. Al final se demuestra que durante todos estos años el servicio funcionó gracias a los trabajadores”, recalcaron durante todo este tiempo fuentes sindicales.

Este conflicto laboral en el caso de O Morrazo supuso el cierre de las instalaciones de Castiñeiras, en Bueu, durante más de 110 jornadas, ya fuesen clausuras totales (las 24 horas) o parciales (algunas horas).