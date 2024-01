La “nuera” de la principal implicada en el caso de prostitución levantó la trama de Cangas

Pendiente de declaraciones de los testigos protegidos delante de la titular del Juzgado Número 2 de Cangas, por el caso de explotación sexual puesto al descubierto por la Guardia Civil y la Policía Nacional en un operativo que se saldó con cuatro detenciones y un beneficio de 700.000 euros, además de drogas, en pisos de Cangas, Vigo, Pontevedra, Marín O Porriño y Sanxenxo, la investigación se centra en una mujer, vecina de Cangas, M. G.C.y en sus dos hijos. Entre las conclusiones a las que llegan los investigadores, a tenor de las declaraciones prestadas por las testigos protegidos, es que se pone de manifiesto no solo la continuidad de la actividad por la que está imputada la mencionada vecina de Cangas, con un piso en la calle Real, y sus colaboradores cercados, sino que refrenda tanto lo manifestado en primera instancia por la denunciante, O.A.O. (pareja del hijo de M.G.C.) que declaró que su “suegra” y su pareja regentaban cinco pisos en donde se llevaba a cabo la prostitución, venta de drogas y medicamentos sin receta (viagra), que los pisos se encuentra en la calle Noria (Cangas), calle Santa Clara (Pontevedra), Luis Rocafort ( Pontevedra), en Vigo y en la calle Busto de Abaixo, en Marín. Denunció que la venta de droga, la compra y adquisición de cocaína, marihuana, hachís “Popper, LSD, cocaína “rosa”, cristal la realiza tanto M.G.C. como su hijo R.C., a una persona que reside en Vigo, pero que es de Cangas y que trabaja en una fábrica de Moaña y que en ocasiones la sustancias estupefacientes las trae dicha personas hasta un bar propiedad de la principal acusada, sito en la avenida de Bueu, en Cangas. En otras ocasiones se desplaza M.G.C y su hijo para recogerla a otras cafeterías y discotecas de la localidad. La denunciante señala también a otra persona. O.P.T., que trabaja supuestamente realizando labores de distribución. La denunciante también indica que la venta de medicamentos sin receta (viagra) apunta a que se la suministra a M.G.C y a su hijo una persona llamada D.D. Asimismo declaró que tuvo acceso visual a cuentas bancarias de la principal acusada y que había podido comprobar que tenían en su haber alrededor de 500.000 euros, cantidad que se pudo reducir al haber comprado un piso en la calle Santa Clara, en Pontevedra. Añade que el bar antes mencionado en la calle Bueu de Cangas fue abierto por M.G.C. y sus dos hijos con la finalidad de blanquear dinero. También hace constar que en en el piso de la calle Noria de Cangas falleció en diciembre de 2022 una persona, que acudió al piso a estar unas horas con una chica colombiana.

La denunciante manifiesta que sí que tiene constancia de que alguno de los pisos mencionados hubo o puede haber alguna víctima de trata de seres humanos. Comenta que con frecuencia la principal acusada y su hijo realizan funciones de captación a través de las chicas que ya se encuentran los pisos, solicitándoles que se les ponga en contacto con sus amigas o familiares en sus países de origen, principalmente Sudamérica y Rumanía, para que vengan a España a trabajar engañadas, creyendo que van a trabajar con un contrato de camarera en el citado bar de la avenida de Bueu. Además, en otras ocasiones, siempre según la denunciante, las ponen a trabajar sin papeles en el bar, por una cantidad de dinero muy escasa. También denuncia que en el caso de que alguna chica acepte venir a España los viajes están pagados por M.G.C y su hijo y que una vez en España se encarga de gestionar un Blabacar hasta Pontevedra, que poco a poco van adquriendo una deuda y el trato amable que se mantenía se troca en odioso e irascible, con gritos y comenta que tiene constancia de diferentes agresiones físicas. Relata ante las fuerzas del orden que M.G.C. solo deja salir a las chicas del piso durante dos horas al día, si bien cuando pretende hacerlo siempre busca una excusa para no dejarlas, que cada piso tiene un grupo de Whatsapp, en donde están todas las chicas y que si en algún momento salen tienen que comunicarlo. Afirma que tiene constancia de un episodio especialmente relevante que tuvo lugar en el mes de noviembre-diciembre de 2022 en el piso de Cangas, cuando dos chicas solicitaron cobrar parte de sus servicios y que como M.G.C. no quiso pagarles, ellas amenazaron con que la iban a denunciar. Lo que provocó que las encerrara en el piso con llave durante casi dos semanas, sin comida y cortándoles el agua. Declara la denunciante que hay una media de tres chicas por piso y que los nombres que se utilizan son falsos. También pone en conocimiento de los investigadores que M.G.C. y su hijo tiene a una persona de confianza que ejerce en el piso de Congas o en de Pontevedra, que vive en Cangas y es española, que se encarga de los anuncios, de los grupos de Whatsapp, editar fotos ir a pagar a las chicas cuando ella no puede, contestar teléfonos, recogida y entrega de drogas, entre otras cosas. Es ella la que dice que puede entrar en contacto con varias chicas que estarían dispuestas de declarar como testigos, pero que tiene miedo, alguna de ellas sin está amenazada y sin papeles.

Una comisión del 50% por los servicios sexuales

El presunto delito relacionado con la prostitución y explotación sexual los sustentan los investigadores en que M.G.C y la organización que regenta varios pisos de citas, sometiendo a las mujeres que allí ejercen la prostitución que tienen un perfil muy similar en su mayoría (extranjeras reciente llegadas a España y/o situación irregular, sin alternativas en el mercado laboral regulado) bajo unas condiciones impuestas unilateralmente y de índole abusiva en comparación con cualquier otra actividad laboral legal, y con la que gracias a la comisión impuesta del 50% por cada servicio sexual llevado a cabo en sus inmuebles, así como la venta a clientes de otros productos (bebidas y sustancias estupefacientes) obtienen unas cuantiosas ganancias. También consideran que existe un delito contra la salud pública porque M.G.C anuncia y ofrece servicios sexuales de las mujeres que gestiona en las páginas de adultos relacionadas con el consumo de sustancias estupefacientes (fiesta blanca) sino que es ella la persona que se encarga de conseguir la sustancias para tales prácticas sexuales por mediación de pequeños distribuidores de droga de la zona. Además, también se le considera la responsable de la consecución y distribución a terceras personas de fármacos (concretamente viagra, siendo éste el nombre comercial, siendo el genérico del medicamento el sildefanlio) que requiere la preceptiva receta médica a los clientes, obviando tales requisitos.