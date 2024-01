El pleno acuerda por unanimidad realizar un estudio para rescindir el contrato con la UTE del agua

Por cuarta vez o por enésima vez _que ya se pierde la cuenta_ la corporación municipal de Cangas intentará rescindir el contrato que une al Concello con la UTE Gestión Cangas, empresa concesionaria del ciclo del agua. Se aprobó ayer en pleno por unanimidad. Claro que se presenta bajo un estudio jurídico-económico sobre esta posibilidad, porque así lo quiere ahora el PP, que en 2020 se abstuvo en la votación, donde las demás fuerzas votaron a favor. No importa que haya informes contrarios que ya digan que es prácticamente imposible, dadas las condiciones del contrato que se firmó en 2015 cuando el PP aún gobernaba Cangas en coalición con el independiente Nardo Faro Lagoa. La oposición municipal vive inspirada en proponer aquello que tanto rechazaba: “Cuanto peor, mejor” . Pasan los meses y desde PP se pretende ofrecer la imagen de un gobierno “desbordado” que “no trabaja”, “que no cumple los acuerdos plenarios”, como dijo la portavoz del grupo municipal de los populares, Dolores Hermelo, que no se asustó cuando PSOE y BNG le recordaron que en el año 2020 ya se había hecho ese mismo informe, cuando era alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos. La portavoz del PP estaba convencida de que el informe lo había hecho la UTE. Sí mencionó el portavoz del BNG, Antón Iglesias, que hubo otro informe de la UTE que contestaba al realizado por la empresa externa, porque se le había dado audiencia, como es natural. Más contenta estaba Victoria Portas, ahora en Alternativa dos Veciños y antes en ACE, que enarbola la bandera de ser quien rescatará al pueblo de Cangas del contrato del ciclo de agua, como ironizaba Dolores Hermelo. Contra las acusaciones de gobierno desbordado que no trabaja, BNG y PSOE pusieron datos encima de la mesa.

La única concejal de AV, Victoria Portas aplaudió la iniciativa y aprovechó para volver a pedir la remunicipalización del servicio. Antón siguió dando datos: el citado estudio hecho en 2020 había costado 17.000 euros. Aseguró que el gobierno iba a votar a favor, pero no estaba convencido de que la propuesta fuese de verdad viable. Puso al descubierto no solo ese informe, sino también que las conclusiones de los técnicos al que se le da traslado al Consello Consultivo para que emita dictamen. Nada se volvió a saber. También considera el coste de la rescisión puede ser inasumible.

Y se abrirán expedientes sancionadores contra la UTE si se advierte incumplimiento de contrato, algo de lo que habló mucho el gobierno local anterior, pero no hizo nada, según Antón Iglesias (BNG), que demostró que ningún gobierno local lo había hecho antes y no sabía si la medida iba a servir. Recordó que en Bueu, a la misma empresa se le abrieron 15 expedientes sancionadores y solo dos salieron adelante. Este porcentaje tan bajo lo achaca la socialista Iria Malvido al contrato que, volvió a recordar, lo hizo el PP. La socialista también interpreta que este pleno obedece a un interés puramente electoral, ya que el PP, con sus actuaciones en el caso de la contaminación por pélets le importa muy poco el medio ambiente. Dolores Hermelo recordó, también, que el Concello de Cangas no se había movilizado, ni había mandado a las playas a Protección Civil. Antón Iglesias (BNG) quiso dejar claro que la competencia por delitos de vertidos es de Augas de Galicia y no hubo sanciones, de momento, aunque si las hubiera habido sería la UTE Gestión la que tendría que pagar.

Victoria Portas (AV) considera que la aprobación de la moción del PP era una oportunidad para avanzar, tanto en la lucha contra los vertidos, como para desvincular a la concesionaria del ciclo del agua del concello, algo por lo que luchó desde el gobierno su correligionario, el ex edil de Facenda, Mariano Abalo, cuando tramitó en varias ocasiones la rescisión del contrato y en todas se dejó caducar.

“Yo no soy esa persona que está detrás de mí”

A pesar de los datos que mostró el gobierno, Dolores Hermelo no se rindió. Consideraba que estaba más que demostrado que la empresa había incumplido condiciones del contrato y estimaba que muchos expedientes sancionadores formaban parte de un caldo de cultivo para la resolución del contrato. También dejó claro que el gobierno anterior pudo hacerlo y no lo hizo. Y de forma reiterada señalaba a la edil de Cultura, Aurora Prieto, que formó parte del gobierno anterior, aunque como verso suelto. Y harta de que Dolores Hermelo la señalara, Aurora Prieto tomó la palabra por alusiones y dijo aquello de que “yo participé en ese gobierno, pero la persona que está aquí detrás de mí, también”. Fue algo que enojó a Victoria Portas, que no quería que la trataran de esa manera. Consideraba un menosprecio que Aurora Prieto la llamara “persona que está detrás de mí”. Dijo que ella tenía nombre, que se llamaba Victoria Portas. Una muestra de que no se cerraron las cicatrices que dejó el anterior gobierno local, del que por dos años fue alcaldesa Victoria Portas, que dijo no recibió muchos cariños.