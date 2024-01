Malvido: “La Xunta no invierte en Cangas para erradicar los vertidos”

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), acudió junto a otras miembros del gobierno tripartito de Cangas, entre ellas la primera concejala de Obras y Servicios, Iria Malvido (PSOE) a la manifestación que se celebró en Santiago de Compostela para protestar contra la Xunta de Galicia por su gestión en la crisis de los pélets.

Iria Malvido aseguraba ayer que estuvieron en Santiago defendiendo el mar, un mar que es motor de Galicia, mientras el PP “no tiene políticas que ayuden al sector pesquero cada vez más ahogado. Acusó al PP de no hacer políticas que impida la contaminación de la ría de Vigo y mencionó que los populares de Cangas solo saben hablar de vertidos cuando no gobierna ellos. “No están apoyando al sector de ninguna manera. Lo usan solo como herramienta política, pero después no ayudan ni apoyan económicamente a Cangas de ninguna forma”, manifiesta la concejal socialista Iria Malvido. En sus palabras hay un claro mensaje al PP por el pleno extraordinario que se va a celebrar el miércoles, donde se abordará, de nuevo, el asunto de los vertidos.”Por que solo les importa la contaminación para criticar a este gobierno municipal. Pero la realidad es que no hacen nada, absolutamente nada para solucionar el problema. Ellos solo están interesados en los concellos donde gobierna. Cuando gobierna la izquierda, entonces, solo les interesa decir que les importa. Pero las palabras se las lleva el viento. Que lo demuestren con hechos e inviertan en Cangas.Si les importa Cangas que lo demuestren, que pedir plenos extraordinarios no soluciona el problema. El problema se soluciona con fondos y la Xunta de Galicia es quien los tiene”.

Por otra parte, según señala la Xunta de Galicia, el personal movilizado por la administración autonómica retiró de las playas algo más de 49 kilos de pélets, lo equivalente a dos sacos de material, así como cerca de 659 kilos de otros vertidos presentes en la costa que pueden depositarse en el contenedor amarillo.

El ejecutivo gallego recuerda que el operativo de vigilancia, detección y limpieza por tierra y mar desplegados está integrado por alrededor de 350 efectivos repartidos por 44 playas pertenecientes a 23 concellos. Mientras que por el mar, el Servicio de Gardacostas realiza un seguimiento de la situación manteniendo activos los helicópteros Pesca 1 y Pesca 2, cuatro embarcaciones de gran porte y tres patrulleras menores.