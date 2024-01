Iván Barreiro y Uxía Fernández vencen en la primera maratón del Trail de Cela

Iván Barreiro y Uxía Fernández se adjudicaron la victoria en la maratón del Trail de Cela, que se celebró por primera vez para conmemorar la décima edición de la prueba popular organizada por el Club Corredoiras. El marinense fue el único deportista que bajó de las cuatro horas, al completar los 42 kilómetros de recorrido en 3 horas, 59 minutos y 14 segundos, con una cómoda renta sobre el portugués Hugo Pinto, que fue el segundo en cruzar la línea de meta con 4 horas, 6 minutos y 54 segundos. El podio lo completó el cangués Eduardo Sotelo, que detuvo el cronómetro en las 4 horas, 10 minutos y 5 segundos.

Por su parte Uxía Fernández fue la mejor de las tres únicas féminas en la larga distancia, rematando el recorrido en 5 horas, 3 minutos y 41 segundos. La canguesa Carolina Niño hizo 5 horas, 6 minutos y 7 segundos, y Belén Rodríguez 5 horas, 46 minutos y 22 segundos. Precisamente esta última fue la encargada de cerrar la clasificación de una maratón que completaron 30 deportistas y que contó con ocho retirados. Cinco de los 43 inscritos no se presentaron. En Veteranos A repitió como vencedor Iván Barreiro, mientras que José Arturo Piñeiro lo hizo en Veteranos B y Hugo Pinto en absoluto.

La maratón había sido la primera de las tres pruebas de la jornada en dar la salida, al filo de las ocho de la mañana. Los competidores partieron desde Cela para ir hacia O Casal, A Barraca, Río Bouzós, Cruz de Ermelo, subida a las cascadas de la Fraga de Coiro, A Paralaia, Chans, Pastoriza, Monte Castelo, Chans y regresar al punto de partida, en Cela.

Dos horas más tarde fue el turno de un trail que tuvo como vencedores al canario afincado en Cangas Aythami López y a la deportista de Narón Guadalupe Rubio. El primero de ellos completó los 24 kilómetros de recorrido en un tiempo de 2 horas, 5 minutos y 18 segundos, en lo que fue un mano a mano con Alexandre Otero que prácticamente se resolvió al sprint. El atleta de Rianxo atravesó la línea de meta únicamente con 10 segundos de desventaja con respecto a su rival. El tercer puesto fue para el ourensano Marcos Antonio Pascual, que cubrió la distancia en 2 horas, 9 minutos y 15 segundos.

Por su parte, Guadalupe Rubio lo tuvo más sencillo en la categoría femenina. Hizo 2 horas, 41 minutos y 15 segundos, mientras que la segunda clasificada, la ourensana Rosa María Araújo, paró el crono en 2 horas, 49 minutos y 3 segundos para ser segunda. La tercera clasificada fue la también ourensana Antía Goberna, con 2 horas, 53 minutos y 39 segundos. En Veteranos A los ganadores fueron Marcos Antonio Pascual y Nuria Romero, en Veteranos B Manuel Enrique Fernández y Ángeles Iglesias, y en Veteranos C Fernando Acuña. En sénior Aythami López y Guadalupe Rubio fueron los primeros clasificados. El trail era, además, la primera prueba puntuable para la Copa Xunta de Galicia de Carreras de Montaña. Del total de inscritos 169 llegaron a meta y 28 abandonaron, mientras que los 19 restantes no comparecieron.

Tanto los participantes de la maratón como los del trail, e incluso los de la andaina de 16 kilómetros, tuvieron que lidiar con la lluvia, que hizo acto de presencia a las 12 de la mañana y que apareció de forma intermitente en dos ocasiones más, dificultando las evoluciones de los participantes en la recta final de las tres distancias. La andaina, que cubrió las 300 plazas disponibles, fue un completo éxito, confirmándose como una apuesta segura en el Trail de Cela. En la entrega de trofeos se dieron un par de distinciones especiales, la primera para Fernando Acuña por ser el participante de mayor edad, y a Manuel Currás por ser el primer buenense en el trail.

Lentejas para todos al final de las carreras

Ya se ha convertido en una tradición y en un sello propio del Trail de Cela. Las lentejas no pueden faltar al término de la jornada en la competición del Club Corredoiras, y ayer no fue menos. La organización se encargó de preparar varias ollas para todos aquellos necesitados de reponer fuerzas tras la kilometrada que se habían metido encima. Pero además del alimento estrella no faltaron frutos secos, fruta fresca variada, galletas mariñeiras o incluso gominolas, regado por todo tipo de bebidas, aunque con protagonismo especial para la cerveza. Los últimos en poder comer, ya al filo de las cinco de la tarde, fueron los miembros de la organización, que se afanaron en recoger todo el material para poner el punto y final a una prueba que llevan preparando con esmero desde hace semanas. En total, en la jornada de ayer estuvieron trabajando alrededor de 30 personas.