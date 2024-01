El 061 defiende la asistencia al vecino de Moaña, reanimado con una respuesta de 11 minutos

La Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 defiende la asistencia que se prestó en la mañana del sábado a un vecino en Trigás en Moaña gracias a la cual pudo ser reanimado, tras entrar en parada cardiorrespiratoria, y ser trasladado con vida al hospital de Vigo. La situación provocó, sin embargo, la reacción de la alcaldesa, Leticia Santos, que aseguró que puso en evidencia la necesidad que reclaman desde hace 112 semanas consecutivas, de que Moaña vuelva a contar con las urgencias en su PAC y no en Cangas y que mientras sigan en esta localidad se refuerce con un vehículo más las ambulancias en O Morrazo para evitar dilataciones en los tiempos de respuesta.

Desde la Fundación indican que la cobertura sanitaria a las urgencias y emergencias en el concello de Moaña está garantizada, y que quedó demostrado con el servicio de este pasado sábado, cuando “una persona con parada cardiorrespiratoria pudo ser asistida por persoal sanitario y aplicado el DESA (Desfibrilador Externo Semiautomático) en 11 minutos,” desde la llamada recibida en la Central de Coordinación”.Explican que la llamada fue a las 11:01 pidiendo asistencia sanitaria por un hombre de 47 años, en parada cardiorrespiratoria. Desde el 061 se movilizó la ambulancia de soporte vital básico con base en Cangas, “que en ese momento era el recurso más próximo” y que llegó al punto a las 11:12. Además de realizar las maniobras de soporte vital básico aplicó el desfibrilador semiautomático externo (DESA), logrando que el paciente recuperara el ritmo cardíaco. Al mismo tiempo se movilizó el equipo sanitario de Atención Primaria y una ambulancia de sorporte vital básico de Vigo que llegó a las 11:35, en la que una vez estabilizado el paciente, fue trasladado al hospital Álvaro Cunqueiro.

La Fundación señala que los recursos asistenciales de la Rede de Transporte Sanitario Urxente de Galicia-061 tienen asignadas zonas de cobertura preferente, que pueden desenvolverse según el criterio de los profesionales sanitarios de la Central de Coordinación que “deciden el envío de recursos en función de las necesidades de cada momento. De esta manera, si bien las ambulancias tienen unos concellos de cobertura preferente, funcionan como una red única para toda Galicia, pidiendo movilizarse al lugar que sea necesario.

Desde el 061 aseguran que la cobertura sanitaria en Moaña queda garantizada e indica los medios con los que dispone y que se indican en este cuadro:

Ayer, la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, volvió a recordar lo sucedido en la concentración semanal como presidenta de la Mesa Local da Sanidade, ante la Casa do Mar, en la que los vecinos nuevamente corearon las consignas de “Rueda, escoita, Moaña está en loita”, “Escoita Comesaña urxencias para Moaña” y “Coa nosa saúde non se xoga”.Santos calificó de grave el suceso del sábado. Explicó que el 112 había alertado a la Policía Local a las 11:00 para que fuera al PAC de Cangas a recoger al equipo médico hasta Tigrás en donde parecía que una persona había sufrido un infarto. Añadió que cuando llegaron ya había personal de una ambulancia atendiendo a la persona y que 40 minutos después de la llamada llegó la ambulancia medicalizada. Entiende que si la Policía Local estuviera en una emergencia, esa persona no hubiera recibido la asistencia médica hasta las 11:38 horas, sí la de la primera ambulancia, “pero esto refleja lo que estamos reclamando desde hace 112 semanas de la necesidad del regreso de las urgencias y que si tuviéramos una ambulancia de refuerzo en Morrazo estaría en la base de Cangas y podría haber recogido a los médicos llevándole la mitad del tiempo que le supuso a la Policía Local ir a Cangas a por ellos para regresar a Moaña”.

El Concello trata en el pleno la petición de autobuses de la Plataforma para la manifestación del día 4 en Santiago

La alcaldesa de Moaña, la nacionalista Leticia Santos, aseguró en la 112 semana de concentraciones ante la Casa do Mar, que no hace falta estudios universitarios para saber que la dilatación de los tiempos en una asistencia está relacionada con que no haya urgencias en Moaña y por eso insistió en que no iban a dejar las concentraciones mientras la Xunta no devuelva las urgencias. Junto al portavoz de la Plataforma de Defensa da Sanidade Pública, Gabriel Ferral, dijo que estaban cansados de mentiras, que se va a iniciar una campaña electoral y que ahora se refuerza el PAC de Cangas: “Que abran el PAC de Moaña y se dejen de mentiras”, exclamó Leticia Santos, que destacó que además del regreso de las urgencias y el refuerzo de las ambulancias, tenían que volver como al principio de las protestas, reclamando la cobertura del 100% de las vacantes médicas, porque a día de hoy, indicó que 2.200 personas siguen sin médico de Atención Primaria. Igualmente demandó el refuerzo de pediatría y que se cubran las ausencias de la pediatra y el pediatra “por que no es normal que en horario de mañana se manden a las familias a las urgencias del Cunqueiro” lo que obliga a muchas de ellas a que en lugar de sacar la tarjeta sanitaria, saquen la de crédito para acudir a la consulta privada”. Reclamó que se ponga fin a las ausencias prolongadas: “No podemos ir al médico de cabecera y tener cada vez a una persona distinta. Es imposible que sigan nuestras patologías o la historia clínica, un riesgo para nuestra salud”. Por su parte Ferral, trasladó a los vecinos la invitación de A Voz da Sanidade a la cadena humana de este próximo domingo que se hará en el centro de salud y animó a acudir a también a la manifestación del día 4 de SOS Sanidade de Galicia en Santiago contra los recortes en sanidad. Para ello, la Plataforma ha solicitado autobuses al Concello y la petición se tratará como moción en el pleno de este jueves.