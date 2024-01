Una pasión desmedida

Larga fue la misa, que parece que rivaliza en duración con la danza. Alrededor de 45 minutos dura el baile desde que se hacen las venias hasta que el santo se recoge, casi tanto como la eucaristía que ayer ofreció el párroco de Aldán, que aguanta de pie, al lado del santo mientras las damas y galanes acaparan la atención del público. Que hay más fuera que el que hubo dentro en la misa, que es solemne según reza el cartel. La misa comenzó a su hora habitual, a las 12.00 horas y media hora después aún no estaba San Sebastián ni la Virgen del Carmen en el atrio para recibir las venias. Se recorre después el atrio en procesión y comienza la Danza, esa por la que se lleva todo un año esperando, esa que se ansía bailar para mantener la tradición de sus padres y abuelos, esa que es rica en ropajes de las damas y discreta en el de los hombres. La mujeres lucen espléndidos y robustos sombreros de flores que hay que ensayar para mantenerlos firmes sobre las cabezas. Llevan ricos ropajes, con enaguas bordadas, mandiles del terciopelo, mantones que parecieran ser de Manila, largas y coloridas cintas que salen de sus sombreros y cuellos colgados de collares que adornan todo el cuerpo. Ellos, una traje negro, una corbata y un sombrero negro de ala ancha.

Se baila al compás de una gaita y un tambor y las damas y galanes se fijan en el guía, Antonio Docampo, para seguir la Danza. Hace mas de 40 años que Docampo acude al atrio de la iglesia de Aldán a danzar y a guiar. Es ya veterano y, con los 66 cumplidos, el sudor cubre su cuerpo. Duda entre si debe continuar un año más o no; pero esas dudas quedan inmediatamente disipadas cuando una mujer lo escucha y le recuerda que tiene que esperar a que baile con su ahijada, que tiene 10 años. Él asienta. Reconoce que es una digna espera.

Hay encuentro entre amigos que hacía años que no se veían, entre gente que está y la que regresa. “Yo soy Luis, el hijo de Mercedes”, pues yo José, el hijo de Consuelo”. Son conversaciones que se escuchan mientras se presencia la Danza. El público asistente está loco por sacar fotografías de la danza, de las damas, de los galanes. Todos quieren fotografiarse con los protagonistas. Ayer también regresó César Millán al equipo titular de la Danza. Se le vio más ágil que nunca.En óptimas condiciones para disputar un mundial, que dice Jesús Martínez.

Un padre con su hija y su hijo bailaron ayer por primera vez

Tuvieron que esperar algunos años para cumplir su objetivo: bailar la Danza los tres juntos. Los protagonistas son Marcos Álvarez, su hija Claudia (22 años) y su hijo Gabriel (16). Era algo que los tres querían. Claudia y Gabriel acudían todos los años a ver a su padre, que lleva 26 años formando parte de los galanes. Conserva así una tradición que ya comenzó su abuelo y continuó su padre. Marcos Álvarez reconoce que no fue algo fortuito, que todo estaba previsto. “No, no me cayó ninguna lágrima, no. Era algo que tenía tan asumido que iba a ocurrir que no me emocioné”.

Comenta Claudia que no fue fácil porque hay lista de espera para entrar. Ella ya había bailado. Es dama desde hace algunos años; quien no lo había hecho nunca era su hermano Gabriel, que tuvo que esperar a que un galán lo dejara para entrar. Lo hizo bien. No se equivocó nunca en los pasos.

Rubén Domínguez bailó de dama cuando tenía 14 años y llevaba 40 sin volver a ver la Danza

Rubén Domínguez llevaba 40 años sin acudir a Aldán a ver la Danza . Tiene ahora 72 y reside en Barcelona, donde trabajó y “me reciclé de todo” dice. Dio, incluso, la vuelta al mundo. No pudo evitar emocionarse al ver el baile. Los ojos rojos y apretando los dientes, para que no lo vieran llorar. Y no es de extrañar. Rubén Domínguez también bailó la Danza, cuando era un jovenzuelo de 14 años de edad, cuando no se permitía a las mujeres participar en ella y las damas eran hombres jóvenes, aún imberbes, que se prestaban a participar en la ancestral ceremonia. Eran los años 60, los del desarrollismo franquista y él estaba preparado y ansioso por mantener la tradición. Recuerda lo mucho que pesaba el gorro y los equilibrios que había que hacer para que no cayera de su cabeza aquel sombrero, que también era de flores artificiales, como hoy en día. “Me emocioné. Al ver el baile sentí lo mismo que sentí cuando estaba dentro. Lo hice durante dos años. No recuerdo muy bien la edad, pero no debía de tener más de 14 o 15 años”. Comenta que su hijo le dice entre risas que “tú fuiste el primer travestido de Aldán”.

Rubén Domínguez viene a veces los veranos a Aldán, pero a la Danza le fue imposible volver. Las ocupaciones laborales se lo impedían un año sí y otro también. Ahora está jubilado y tiene en mente celebrar los 50 años de casados, que cumple ya, en la iglesia parroquial de Aldán. Este acontecimiento pesó mucho en hacer todo lo posible para volver a la Danza 40 años después. Tenia cita con el cura para organizar sus bodas de plata.