Movilizan a dos ambulancias y a la Policía para buscar al médico por una emergencia en Moaña

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, asegura que lo ocurrido ayer con la asistencia a un vecino que había entrado en parada cardiorrespiratoria en Trigás, pone en evidencia la necesidad de que las urgencias vuelvan al Punto de Atención Continuada (PAC) de Moaña, que desde la pandemia sigue cerrado los fines de semana y trasladado a Cangas. Añade que debido también a que el Sergas no ha reforzado el servicio de ambulancias del 061, los tiempos de atención se dilatan en caso de una emergencia, como se vio ayer.

El hecho sucedió sobre las once de la mañana. El 112 recibió la llamada de un particular pidiendo una ambulancia urgente a la zona junto al cementerio de Moaña, por una persona joven que se había desmayado y no reaccionaba. Desde el 112 se informó a Urgencias sanitarias del 061, a las policías de Moaña y de Cangas y Guardia Civil. Señalan que desde el 061 se pidió que la Policía Local acudieran a buscar al médico al PAC de Cangas porque la persona había entrado en parada cardiorrespiratoria, y así hizo la patrulla, pero cuando llegó al lugar, y tal y como el jefe de la Policía les trasladó a la alcaldesa, la vícctima ya estaba recibiendo atención médcia por los técnicos de una ambulancia y que al poco tiempo llegaba otra ambulancia medicalizada al lugar. La persona fue trasladada en ambulancia a un hospital a Vigo.

Leticia Santos asegura que se demuestra una vez más que lo que demandan los vecinos por 112 semanas consecutivas es una necesidad imperiosa de recuperar el servicio de urgencias y también el refuerzo de la ambulancia con un tercer vehículo porque si hubiera una ambulancia de refuerzo en la base de Cangas habría salido con el equipo médico de Cangas cara a Moaña y se ahorraría la mitad del tiempo de desplazamiento ya que la Policía tuvo que ir de Moaña a Cangas y regresar a Moaña. Con esa tercera ambulancia hubiera recogido de inmediato a los médicos en el PAC y trasladarlos a Moaña: “Sinceramente para las vidas de las personas de Moaña, en las que cada minuto cuenta, tener las urgencias en Cangas dilata los tiempos de atención, queda demostrado y no es la primera vez que acontece”.

Los vecinos, con la alcladesa al frente, volverán a concentrarse nuevamente hoy ante la Casa do Mar para seguir reclamando, en la 112 semana consecutiva de protestas, la recuperación de las urgencias, el refuerzo de las ambulancias y la cobertura al 100% de las plazas sanitarias.