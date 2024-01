Gramo a gramo de pélets en la playa de Nerga

Elaine y Shawn son ingleses que desde hace un tiempo residen en Ourense en un año sabático que han cogido y que dedican a aprender español. Ayer se encontraban entre los 23 voluntarios que se sumaron a la segunda iniciativa de la Asociación ecologista de Galicia Adega para limpiar de pélets la playa de Nerga, en Cangas, y formar al mismo tiempo a las personas en cómo debe de realizarse este tipo de trabajos. Fue el segundo sábado consecutivo de limpieza de Adega en esta playa de Cangas, que recibió los primeros pélets en llegar a la ría de Vigo de la marea de estos microplásticos, procedentes de un contenedor que perdió en el mar el mercante “Toconao” a mediados de diciembre pasado. Para esta pareja de ingleses la acción voluntaria de Adega le sirvió para conocer una playa de la que quedaron maravillados: “Nerga es muy bonita”, aseguran, al tiempo que reconocen que recogieron unos pocos de pélets y que son muy difíciles de ver.

Los 23 voluntarios comenzaron la limpieza a las tres de la tarde y permanecieron en el arenal hasta las seis, coordinados por el representante de Adega, Miguel Leirós, vigués que reside en Cangas. Cerca de las seis de la tarde, Leirós trabajaba con un grupo de voluntarios junto al regato que atraviesa el arenal. Al igual que la limpieza del sábado pasado, no encontraron muchos pélets -ayer fueron unos 800 gramos y el sábado anterior unos 700-. En esta ocasión los encontraron más hacia las dunas por el efecto de los vientos, y no tan incrustados en depósitos de algas, pero siguen muy esparcidos, no hallaron concentraciones de pélets como al principiosaparecieron en las playas más del norte. En Nerga y su entorno siempre aparecieron muy esparcidos.

El trabajo de limpieza es muy laborioso, como reconocen Xela González y Patricia Martínez, que a media tarde seguían agachadas, barriendo la arena, en busca de más bolitas plásticas y con un capacho de agua en donde vertían lo recogido para que los pélets salieran a flote y poder recogerlos. “Nerga es una playa que disfrutamos en verano y queremos cuidar en invierno”, aseguran estas mujeres de Vigo que ayer no dudaron en volver al arenal para ayudar en la convocatoria de limpieza de Adega: “Por suerte hemos encontrado pocos pélets, hay más microplásticos que estas bolitas”.

Consideran que este tipo de limpiezas había que realizarlas de forma periódica todo el año con el fin de retirar todo el plástico porque “el mar trae todo lo que le cae”.

Desde Adega se dio instrucciones a los voluntarios para formarles en este tipo de tareas con el fin de que hagan también ellos limpiezas, como establecer caminos de pisada para evitar enterrar más los pélets; respetar las dunas, y retirar y separar estas bolitas de plástico diminutas pero también todo el otro plástico encontrado. Para la retirada de los pélets iban provistos de cepillos para, literalmente, barrer la arena y recogedores y lo que iban retirando lo vertían en un capacho con agua para hacer flotar los pélets. De ahí se trasladaban a una bolsa y se vertieron a un contenedor amarillo, específico para estos microplásticos, que puso a disposición el Concello que es quien los custodia y se encarga de su entrega a la Consellería de Medio Ambiente. Por la mañana, trabajadores de Tragsa revisaban la playa de San Cibrán, en Aldán, y recogían los restos de los cohetes lanzados en las fiestas de San Sebastián.

En la recogida de ayer, también se llevaron otros tipos de plásticos de la playa, porque tal y como señala Leirós, lógicamente no los iban a dejar en la playa. Esos otros plásticos se separaban y se depositaron en otro contenedor diferente.

Hoy, muchos voluntarios se volverán a ver las caras pero en el asfalto de Santiago en la manifestación convocada por la Plataforma Nunca Máis, nacida con el Prestige, y que la marea plástica de los pélets ha vuelto a hacerla resurgir.