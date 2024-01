El gobierno estudia la posibilidad de abrir expediente a Gestión-Cangas por los vertidos

Miércoles, 24 de enero, 19.00 horas. El Partido Popular tendrá su pleno, el que solicitó para exig, una vez más, solución al gobierno local al problema de los vertidos que sufre Cangas, donde pide que se cumplan los acuerdos plenarios, en concreto su moción sobre el deficiente funcionamiento de la red de saneamiento, de septiembre de 2023 y sobre el cumplimiento de la anterior, de 22 de diciembre y efectuar un estudio jurídico-económico sobre el coste de rescisión del contrato del Ciclo Integral del Agua.

Pero la noticia está en que el gobierno local va a estudiar entre lunes y el martes con los asesores jurídicos del Concello de Cangas la posibilidad de abrir expediente sancionador a la concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión Cangas por los vertidos detectados. En su día ya lo había intentado también el que fuera concejal y hoy miembro destacado de AV, Mariano Abalo, sin ningún resultado positivo, como tampoco pudo rescindir el contrato con la concesionaria, a pesar de abrir este expediente en tres ocasiones diferentes. Todas las veces caducó el expediente.

El pleno extraordinario pedido por el PP se celebra el miércoles

El gobierno local basará sus expedientes en los informes elaborados por Aguas de Galicia y también del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). Su intención es intentarlo, con el propósito de demostrar que no le duelen prendas. Claro que primero quiere saber sí es viable, de ahí la reunión con los abogados.

El gobierno local contraataca de esta manera la política del PP, que desde que su líder, José Enrique Sotelo, se marchó de la alcaldía mantiene una dura política contra la UTE, pese a que fue con su gobierno cuando se contrató a Gestión Cangas y quién hizo los pliegos. Ya en aquella época, entre 2011 y 2015 había vertidos, tanto en la villa como en Aldán. El PP afirma que es en los últimos nueve años cuando se dieron las circunstancias que demuestran la necesidad de realizar un planteamiento global para afrontar el problema del saneamiento. La concesionaria aseguró a la corporación que, aunque falta mucho para ser óptima, la situación es mucho mejor ahora que hace diez años.

Reglamento y constitución de la mesa

No en el pleno de miércoles, que es extraordinario y solo ocupa un punto en el orden del día, pero sí en la sesión ordinaria del viernes, el gobierno local presentará su propuesta de reglamento de medio ambiente, del que Cangas carecía completamente. Si el documento sale adelante (el gobierno local sigue en minoría y depende de que AV o PP apoyen o se abstengan en la votación) servirá de base para crear la Mesa de Medio Ambiente. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, quiere que en ese órgano estén representados todos los partidos políticos con concejales en la corporación municipal, los colectivos relacionados con los vertidos y también las asociaciones de vecinos, además de la propia UTE yla Cofradía de Pescadores.

Considera que es el lugar desde donde se prioricen las obras relacionadas con el saneamiento. Porque ahora mismo no hay dinero para afrontar la separativa de pluviales y fecales en toda la red.

El PP busca asesores y AV piensa en la municipalización

Al Partido Popular puede que el contrato del ciclo del agua hecho por él, además de las tasas, le haya costado la alcaldía en el año 2015. Tal vez por eso la cruzada contra la empresa. No quiere que la UTE Gestión Cangas sea la única asesora y parte activa en la propuesta de soluciones, ya que demostró que según el PP ya demostró que no está actuando teniendo en cuenta los establecido en el contrato. “Necesitamos que nos informe y asesore un órgano diferente a la empresa concesionaria”. No lo dice, pero un órgano así solo puede ser Augas de Galicia, que es una voz autorizada en la materia.

Alternativa dos Vecinos (AV) tiene gran interés en municipalizar el servicio. De hecho, en su momento, cuando miembros de AV estaba en el gobierno de Cangas, encargaron un estudio. También tuvo entre sus propósitos rescindir el contrato con la empresa, sin conseguirlo.