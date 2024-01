Instaladores de TDT creen que el cambio a la alta definición dejará a pocos clientes sin tele

Empieza la cuenta atrás para que a partir del 14 de febrero la Televisión Digital Terrestre (TDT) pase a verse exclusivamente en alta definición (HD), lo que supondrá que aquellas televisiones antiguas que sólo reciben la señal en definición estándar (SD) se”apaguen”. El Concello de Moaña ha recibido una comunicación de la Oficina Concellos de la Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicacións de Galicia en donde se ponen a su disposición para resolver dudas, conscientes también de que las entidades locales no tienen responsabilidad en este asunto, pero para ayudar y sobre todo en aquellas zonas de difícil cobertura de la TDT y en previsión de demanda de información por parte de los usuarios.

En la comunicación, informan que el cambio no afecta a los usuarios que reciben la TDT con antena normal y que dispongan de un televisor con decodificador compatible integrado, o externo en el caso de los televisores antiguos, que deberán cambiar en este último caso el decodificador compatible con HD con un precio que ronda los 30 euros. Por contra, las personas usuarias que no poseen cobertura TDT y reciben señal de televisión por satélite con antena parabólica, perderán la señal con los receptores actuales, si fueron instalados con anterioridad a 2017, ya que no son compatibles con la señal HD y no tienen la posibilidad de ser actualizados. La solución, según trasladan al Concello, pasa por sustituir estos equipos por otros compatibles, que sólo se pueden adquirir a través de instaladores autorizados, con un coste aproximado de 500 euros. En el caso de no realizar las actualizaciones, los usuarios de televisión por satélite dejarán de recibir la señal de televisión el próximo 14 de febrero.

En la comunicación, remiten una relación de instaladores autorizados, aunque en el caso de Moaña no actualizada ya que sigue figurando Gonzalo Chorén, que ya se jubiló, y tomó el relevo Roberto Álvarez, de la empresa Serelectronic. El instalador asegura que la gran mayoría de las televisiones ya tiene repetido el canal SD y HD, por lo que el cambio supondrá que pasen a ver el canal sólo en alta definición HD. Habrá televisiones antiguas, de marcas buenas que duran más de 10 años, que no tengan este doble canal, y si el usuario quiere seguir con el aparato tendrá que adquirir el decodificador.

En el caso de las parabólicas, señala ya pocas están en uso porque la mayoría de usuarios reciben la señal a través de la fibra, si bien siguen en los tejados, pero sin funcionar. Por el momento asegura que no están recibiendo muchas llamadas y que será cuando le den al botón y no tengan tele cuando lo haga a su técnico, pero no cree que le vaya a pasar a muchos usuarios.