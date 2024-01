El concejal de Cultura de Moaña, Daniel Costas, confirma que la actriz ourensana afincada en Moaña, Iria Pinheiro, será la pregonera del Entroido de este año, muy condicionado por las elecciones autonómicas del 18-F. De hecho ha tenido que trasladarse el Enterro da Sardiña al mismo sábado 17 para evitar que coincida con las votaciones del domingo y hacerlo por la noche para no pisar el Enterro infantil da Xoubiña. El recorrido de la Sardiña saldrá a las 21.30 de la zona del aparcamiento junto al IES As Barxas, cara a la calle Pura Pérez Prado, seguirá por las de As Barxas y Concepción Arenal hasta el entorno de la plaza de abastos, ya por el recorrido habitual, para la quema de la “sardiña” a las doce de la noche. A la una de la madrugada se entregarán los premios a la mejor comparsa y traje y comenzará la fiesta en la carpa de la alameda.