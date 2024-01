El PP acusa al tripartito de despilfarrar fondos públicos en la piscina y las pistas de atletismo

El partido Popular acusa al Gobierno tripartito de Cangas de “despilfarrar más de 500.000 euros” en actuaciones en la piscina municipal “A Balea” y las pistas de atletismo, pues ninguna de las obras realizadas han puesto fin a las numerosas deficiencias que presentan ambas instalaciones deportivas desde hace varios años como consecuencia de la falta de mantenimiento por parte de los responsables municipales. “Nos gusta presumir de ser una villa olímpica, pero tenemos un Gobierno que pasa olímpicamente de nuestros deportistas y entidades deportivas”, arremeten los populares.

Transcurridos seis meses desde la toma de posesión, el Ejecutivo cangués “es incapaz de hacer la preceptiva vigilancia de la ejecución de las obras realizadas a pesar de cobrar del vecindario para ello”. Por contra, lograron “cargarse las escuelas deportivas municipales e incumplir el acuerdo plenario del mes de septiembre para convocar el Consello Municipal de Deportes”, critican. Y no son estos los únicos ejemplos de este desidia, sino que el PP añade el pabellón de deportes de Romarigo, con humedades, las pistas de atletismo, “cuyo techo de cae a pedazos” o las calderas que no funcionan en pleno invierno debido a que “el Concello no compra los pélets”, lo que obliga a los usuarios a no ducharse o hacerlo con agua fría. Responsabilizan a la alcaldesa, Araceli Gestido, de las deficiencias y la inacción.