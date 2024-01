El viento arranca una anilla en el muelle de Domaio y pone en peligro de nuevo a la flota

El temporal “Irene” ha vuelto a poner en evidencia la precariedad de las instalaciones portuarias de la parroquia de Domaio, en Moaña, en donde habitualmente amarran 18 barcos bateeiros de las agrupaciones mejilloneras de Amesa, Socomgal y Ría Nosa. La paciencia de los bateeiros está agotada porque llevan veinte años reclamando un rompeolas que les permita dormir tranquilos y no tener, como ahora, que con la entrada de un temporal, sobre todo de suroeste, tengan que llevarse los balandros al muelle del municipio vecino de Vilaboa, en San Adrián de Cobres. Ayer a mediodía volvió a ocurrir. El fuerte viento que sopló en el fondo de la ría de Vigo, llegó a arrancar una de las anillas de hierro del muelle, en donde estaba amarrado uno de los barcos mejilloneros y rompió la escalera de la punta del muelle.

Viendo lo que ocurría y ante la previsión de más viento por la tarde, los bateeiros volvieron a “peregrinar” con sus balandros hasta el muelle de San Adrián en donde amarraron abarloados junto a los otros 17 barcos que lo hacen habitualmente en estas instalaciones.

“Si Portos nos llega a hacer caso e instala un rompeolas en Domaio no haría falta ampliar el muelle de San Adrián que no tiene espacio suficiente ahora para albergar a los bateeiros de Domaio”, señala uno de los mejilloneros afectados que reclama que de una vez por todas, la Xunta invierta lo que tiene que invertir en la mejora del puerto de Domaio. Reconocen que ellos pagan las tasas a Portos –amarre y descarga– por un servicio del que carecen, porque no sólo ocurre con los temporales de invierno, sino también en verano cuando sopla viento fuerte y para estar seguros se tienen que llevar los barcos a San Adrián ante el temor de que se suelten de Domaio y acaben varados.

En vista de la situación de ambos muelles, desde Portos de Galicia y la Consellería de Mar, en marzo del año pasado presentaron sendos proyectos de ampliación y mejora del abrigo tanto para el muelle de San Adrián como para el de Domaio, con una inversión de 4,3 millones de euros.

En el caso de Domaio, el proyecto presentado, con una inversión de 2,5 millones, incluía un dique flotante de 140 metros de longitud que permitiría 20 nuevas plazas de atraque para balandros con esloras de 16 a 22 metro. Implicaría un dragado en roca. En el caso del proyecto de San Adrián, con 1,8 millones, se contempla otro dique flotante de hormigón con francobordo alto y 16 nuevas plazas de amarre para esloras de 12 a 22 metros. Desde marzo, los bateeiros no habían vuelto a tener noticias y en octubre, con la llegada de los primeros temporales de invierno y la huida de barcos a San Adrián, los bateeiros se concentraban en el muelle para reclamar noticias. Portos confirmó que se estaba a la espera de la autorización de Costas, para el proyecto de San Adrián, una autorización que llegó a finales de noviembre; y que se seguía con la redacción del proyecto de Domaio.

Desde Portos de Galicia confirmaban ayer que el proyecto de San Adrián de Cobres es el que está más avanzado al haber recibido el Estudio de Estrategias Marinas por parte de Costas y en bandeja para licitar en este primer trimestre del año. Con respecto al proyecto de Domaio está en fase más incipiente, pendiente de iniciar la fase de tramitación ambiental.