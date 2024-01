El extraño caso de la estatua de Rodrigo Corrales

La estatua a Rodrigo Corrales había sido un encargo del Concello de Cangas a la Escuela de Canteiros de Pontevedra, que puso su confianza en Manuel Martínez, un joven alumno de 22 años y vecino de Vigo que ya había hecho la escultura de un cerebro para la Asociación de Enfermos de Alzhéimer de Vigo, por la que había cobrado en torno a los 2.000 euros. Comenta Manuel Martínez que cuando preguntó cuánto le iban a pagar, le contestaron en la mencionada escuela que más de 2.000 euros, por tratarse de una obra más grande.

El joven escultor aceptó el reto sin saber que el proceso de construcción de su obra se iba a producir en ese difícil traspaso de la Diputación de Pontevedra a la Xunta de Galicia, con todo lo que supone de carga burocrática y de vacío de poder por momentos. Afirma que representantes del Concello y del equipo de balonmano Frigoríficos Morrazo acudieron a la Escuela para comentar con él cómo iba a ser la estatua, cómo la querían. Hay que recordar que Rodrigo Corrales nunca quiso que apareciera su rostro esculpido.

“Ahora veo que el Concello de Cangas mantiene su propósito de colocar la escultura y que la directora de la Escuela de Canteiros de Pontevedra me manifestó, primero, que mi obra no era un encargo y que se iba a quedar en la Escuela, aunque después me ofreció la posibilidad de llevarla yo pagando los materiales. En esta lucha estábamos un compañero y yo cuando nos hablaron después de pagarnos un dinero. A él le abonaron 1.200 euros por una obra que estaba valorada en algo menos que 2.000 euros y a mí me querían dar 600, cuando estaba valorada en más de 2.000 euros, como me dijeron los profesores. Encuentro esto totalmente desproporcionado, con amenazas de que si sigo llamando a la Escuela no iba a cobrar nada. Si no es un encargo y se trata de una pieza normal, entonces me la puedo llevar a casa”.

Manuel Martínez saca esta cuestión a relucir ahora porque el Concello de Cangas manifestó hace poco su interés por colocar la pieza a la entrada del pabellón de O Gatañal, lo que prueba de una forma clara que se trata de un encargo realizado por este mismo Concello. Tampoco tiene suerte Rodrigo Corrales con la calle que debía de llevar su nombre en el callejero de Coiro: también se encuentra parada la decisión, pendiente del cambio del reglamento de honores y distinciones.