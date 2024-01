Perdigones de plástico entre la arena

Nerga, en la parroquia de O Hío, fue ayer escenario de una jornada de limpieza y formación de voluntariado para la recogida de pélets plásticos organizada por la asociación ecologista Adega con la colaboración del Concello de Cangas y a la que asistieron medio centenar de personas, entre ellas la alcaldesa, Araceli Gestido, y los eurodiputados Malte Gallee (comisión de Medio Ambiente) y Ana Miranda (BNG). Personal de la Xunta y de Protección Civil también colaboran en un operativo que constata la dificultad de localizar y separar las granzas dispersas entre otros muchos residuos.

“É un traballo moi complexo e minucioso, pero sirve para retirar moito microplástico espallado entre a area e outros residuos que arrastra o mar”, reconocía la regidora de Cangas, Araceli Gestido, ataviada con guantes de látex y botas de goma, tras varias horas “peinando” el arenal de Nerga, donde dos residuos se acumulaban, sobre todo, junto al cauce del regato que desemboca en la playa. Con ella y el concejal Noel Malvido, medio centenar de personas voluntarias que acudieron a la convocatoria de la asociación ecologista Adega para recibir formación que les sirva para coordinar grupos que ensanchen la red de limpieza. Noia, Porto do Son, Carballo o Barreiros fueron otros municipios costeros de Galicia donde se desarrolló una acción casi quirúrgica, pues solo se emplean medios manuales para no dañar el entorno natural.

“Os resultados van máis alá da retirada de pélets, pois o seu volume é escaso en comparación con outros moitos residuos e plásticos cos que estamos mal acostumbrados a convivir, e hai que mudar a conciencia ambiental”, señalaba uno de los participantes tras atender a las explicaciones de Roi Cuba, presidente de Adega, que aprovechó para trasladar a los europarlamentarios Ana Miranda (BNG) y Malte Gallee (miembro de la comisión de Medio Ambiente), las demandas de su organización para reducir el impacto de los accidentes marítimos sobre los ecosistemas costeros y los recursos marinos.

Pertrechados con impermeables y botas de goma para hacer frente a una jornada lluviosa, así como guantes de látex para evitar cualquier posible reacción por contacto con materiales cuya toxicidad no está bien definida, los voluntarios desplegaron herramientas de andar por casa, como escobas y cepillos de mano, recogedores domésticos, “peneiras” artesanales e incluso espumaderas y coladores de cocina para poder separar el grano de la paja y seleccionar minuciosamente los materiales de desecho siguiendo las instrucciones básicas impartidas por los técnicos. Entre ellas, trabajar durante la bajamar en grupos reducidos y evitar caminar sobre el cerco de residuos que la marea dibuja sobre la arena en su retirada, tamizar las granzas de plástico utilizando mallas en recipientes con agua y depositarlas para su tratamiento definitivo en recipientes habilitados al efecto, con más capacidad que la que se necesitó ayer y la vista puesta en lo que puedan arrastar las próximas mareas.

Adega pide endurecer las normas contra la contaminación

El presidente de Adega, Roi Cuba, aprovechó la presencia de los eurodiputados Malte Gallee y Ana Miranda para trasladarles una serie de “reivindicacións mínimas para atallar novas crises ambientais provocadas por estes contaminantes” plásticos y reducir la incidencia de los accidentes marítimos sobre los ecosistemas costeros y los recursos marinos. “Pasados 20 anos do Prestige, queda moito por facer”, manifestó. Sus demandas están dirigidas a las distintas administraciones. En el ámbito gallego, piden mejorar herramientas como el Camgal estableciendo puertos refugio y activarlo por circunstancias objetivas y no por criterios políticos. También reclaman que la lucha contra los vertidos sea competencia autonómica, y no estatal, que se desarrolle un reglamento europeo más exigente sobre el transporte marítimo de materiales plásticos y que los organismos internacionales lo consideren mercancías peligrosas.

El BNG lo califica de “catástrofe mediombiental” y culpa a la Xunta

El vertido de granzas de plástico tras caer al mar varios contenedores del carguero Toconao ha derivado en el “momento tan catastrófico que se vive medioambientalmente cunha marea de pélets que chegan á nosa costa”, denunció en Nerga la eurodiputada del BNG Ana Miranda, que lo atribuye a la “mala xestión e planificación da Xunta”, a cuyos dirigentes acusa de “mentir” sobre este asunto. Desde el gobierno autonómico aseguran que ya han movilizado “dous helicópteros, cinco embarcacións de gran porte e sete patrulleiras” para rastrear la costa gallega, mientras el gobierno central “unicamente aporta un avión de vixilancia”, que precisamente ayer hizo varias pasadas entre la costa de O Hío y las Illas Cíes. También se presentaron en Nerga efectivos de la Xunta para rastrear por tierra y ofrecer medios materiales a los voluntarios, así como un agente ambiental y efectivos de Protección Civil, que comunicaron a la alcaldesa que hasta ahora no han detectado problemas significativos relacionados con los pélets en las playas de Cangas.