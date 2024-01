Hasta las señales tienen frío

La ola de frío es tan fuerte en estos días de enero que hasta las señales de tráfico tienen frío. Solo así se explica que esta indicación, en la zona de la movida canguesa, lleve una bufanda encima.

Proliferación de bulos sobre los microplásticos

Entre que Internet se presta a la proliferación de bulos para buscar impacto inmediato en redes sociales y que estamos a poco más de un mes de las elecciones gallegas, no paran de aparecer mentiras y fotos trucadas sobre los microplásticos en las playas gallegas. Llegan por Whatsapp y otras redes a los teléfonos de vecinos de toda la comarca. Pero no confundan ni un pescado de Asia ni una playa de Texas con las Rías Baixas, aunque lo digan “las autoridades”. La mejor forma de atajar el problema de este vertido es tomarlo con seriedad para no caer en engaños. Mucho nos tememos que el despliegue de televisiones estatales alarmando sobre el asunto acabará de forma abrupta el próximo 18 de febrero.