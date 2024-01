Oleada de robos en el polígono de A Portela, con actos vandálicos y pintadas amenazantes

Los empresarios del polígono de A Portela empiezan a estar hartos. Afirman que desde hace meses sufren una oleada de robos que, con el tiempo, también se está convirtiendo en oleada vandálica, con letreros pintados con groseras y amenazantes frases y una sensación de inseguridad que les obliga a hacer pública la situación que padecen. En varias empresas entraron en repetidas ocasiones. Todas las veces que consiguieron entrar el botín fue escaso. Comentan que el objetivo de los ladrones es solo el dinero, porque las veces que lograron entrar en las oficinas o almacenes de las empresas lo único que se llevaron fue el poco dinero que había, no les interesó hacerse con los ordenadores u otro material. En una de esas ocasiones aprovecharon para robar el móvil de una trabajadora que se le había olvidado en la oficina.

El sábado, los ladrones intentaron entrar en una metalúrgica del polígono de A Portela, rompieron la manilla de la reja metálica y vandalizaron el letrero con una pintada. El propietario no entiende nada. No entiende cómo se puede realizar una pintada en un letrero al que es necesario subirse a una escalera para hacerla y que está lindando con la vía pública. No se explica que nadie lo viera, porque, como se puede ver, no se trata de una pintada que se realizara en un minuto, sino que lleva tiempo hacerla. El propietario de la empresa la tiene tapada con un plástico negro, pero enseña fotografías donde se puede leer la frase “Hijos de P...”. Asegura que no tiene enemigos, que nunca fue amenazado por nada ni por nadie. Mantiene que en otra ocasión ya intentaron entrar en su empresa. La mayoría de ellas tiene cámaras, pero no graban a la vía pública. Pero sí una de ellas consiguió grabar un intento de robo en una de las naves, donde se puede ver a un hombre con un perro, a cara descubierta. Es en las naves que están más en el interior, donde no hay vía pública, sino privada, de ahí que la cámara de esta empresa de mecanizado pudiera captar la imagen, en la que aseguran que el hombre que paseaba con un perro paró y cuando creía que nadie lo veía pegó una patada a la puerta. “Tenemos que tener cámaras porque estamos aquí metidos y no pasa nadie. La sensación que tenemos de inseguridad es grande. Se que hace tiempo este polígono de A Portela tenía contratada entre todas las empresas una empresa de seguridad, pero que después se dejó, no se muy bien el motivo”, comenta este empresario que recuerda que no hace mucho un grupo de compañeros pasó a la firma un documento para solicitar al Concello de Cangas más presencia de la patrulla nocturna por la zona. Afirma que no sabe qué paso con el escrito.

Sí que es cierto que el polígono está en una situación alegal, que falta urbanizarlo, construir viales, aceras y estructurar las parcelas. Ahora mismo está lleno de recovecos,de callejones particulares. La patrulla nocturna de la Policía Local tiene competencias para vigilar más la zona, aunque no para tramitar las denuncias. El jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, asegura que el escrito del que habla el empresario donde se solicitaba más presencia nocturna de la Policía Local en la zona no llegó a su departamento.

Descartan que el problema surja por la lucha por la viruta del hierro

Varios empresarios comentan que tienen sus particulares enfrentamientos con personas de etnia gitana. Relatan que los gitanos llegan con el propósito de recoger las virutas de hierro que dejan estas empresas del metal en contenedores. Reconocen que hay enfrentamientos, porque los gitanos se las quiere llevar o comprar y las empresas no las pueden dar ni vender, porque tienen que entregarlas en un gestor de residuos autorizado Así que reconoce que hay su más y sus menos con ellos. Pero no piensa que el problema de los robos o los actos vandálicos tengan que ver con estos enfrentamientos que no pasan de ser dialécticos. Además, la persona a la que se puede ver en el video que pasea con perro y a cara descubierta intenta entrar en una nave del polígono no es para nada de raza gitana. “Nosotros los que intentamos ahora es visibilizar el problema. Porque parece que nadie se entera de lo que está sucediendo. Consideramos que es necesario una mayor presencia policial, bien sea de la Policía Local o de la Guardia Civil. Pero no podemos seguir viviendo con esta inseguridad. “Yo tengo miedo cuando salgo del trabajo por la noches”, comenta la empresaria de una de las industrias en las que entraron los amigos de lo ajeno.

El presidente de la asociación asegura que desconocía los hechos

El presidente de los empresarios que están siguiendo las pautas que marca la aprobada modificación puntual del suelo de A Portela, Cándido Santomé Chapela, aseguraba ayer que desconocía que fuera tan grave la situación, ni que hubiesen entrado en varias empresas. Pero afirmaba que estaba bien que los empresarios reaccionaran ante esta oleada, que él desconocía. Precisamente está a punto de cumplirse un año desde la junta de gobierno del Concello de Cangas hubiese aprobado una sesión el proyecto de estatutos y de bases de actuación que deberán regir la constitución y funcionamiento de la junta de compensación que desarrollará el polígono de A Portela. Más tarde se constituyó la junta de compensación. Entre las funciones de la asociación figuran ofrecer a la administración actuante propuestas y sugerencias referente a la formulación, ejecución, gestión y ejecución del planeamiento, formular el proyecto de equidistribución, colaborar con el Concello en el desarrollo urbanísticos del sector, así como en la ejecución del planeamiento y el desarrollo de la actividad urbanizadora a realizar en el ámbito o colaborar con la administración para el cobro de cuotas de urbanización, además de gestionar la concesión de beneficios fiscales y promover con el Concello de Canas empresas mixta para la ejecución de las obras en el polígono o unidad de actuación.