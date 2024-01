La Federación de comerciantes e industriáis de O Morrazo (Fecimo) ha abierto el proceso de renovación de cargos directivos de las juntas de las agrupaciones de locales de Cangas (Acica), Moaña (Acimo) y Bueu (Acibu), para la posterior elección de los miembros que representarán a las asociaciones en el órgano de gobierno de la propia Federación, que serán elegidos en una asamblea general extraordinaria.

Las personas que quieren presentar su candidatura pueden hacerlo, por escrito, con carácter personal y por el propio interesado/a en la secretaría xeral de Fecimo, en la avenida de Vigo, 91-bajo, en Cangas, antes de las 16:00 horas del día 24 de enero.

Las nuevas presidencias y directivas locales se escogerán el martes 30 de enero, mediante asamblea general extraordinaria, a celebrar en Fecimo, a las 20:30 horas en primera convocatoria y a las 21:00, en segunda.

La presidenta de Fecimo y a su vez de Acibu, Ana Ave Estévez, anima a participar en el proceso electoral "formando listas propias ou incorporándovos as listas das directivas locais, participando deste xeito do día a día das Asociacións e Federación, e aportando o coñecemento, paixón e saber facer que vindes demostrando ao longo do tempo nos vosos negocios", como así detalla en una carta remitida a los socios.

"As nosas asociacións foron, ao longo dos anos, un piar fundamental para o desenvolvemento e fortalecemento de cada un dos nosos negocios. Traballamos xuntos/as para superar desafíos, compartir experiencias e aproveitar oportunidades que doutra maneira poderían pasar desapercibidas. Agora, máis que nunca, é crucial unir forzas para definir o futuro do comercio na nosa comarca", añade la presidenta en funciones: "A participación activa nas eleccións non só é un dereito, senón tamén unha responsabilidade que cada comerciante asociado debe exercer. É a través da nosa voz colectiva que poderemos influír nas decisións que darán forma ás políticas e estratexias das nosas asociacións. Ao exercer o noso dereito ao voto, contribuímos directamente á creación dunha contorna comercial máis activa e participativa para todos/as".

Ana Ave entiende que participando activamente en la vida de las asociaciones, no sólo se defienden los propios intereses comerciales, si no que también se contribuye al bienestar general del sector de la comarca: "Unir forzas permítenos enfrontar desafíos de maneira máis efectiva, aproveitar oportunidades de crecemento e asegurar un futuro sólido e próspero para todos/as".