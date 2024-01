A Voz da Sanidade prepara una protesta más contundente para el domingo 28

Ni el frío ni las numerosísimas bajas por la gripe y los virus respiratorios han impedido la nueva concentración contra el desmantelamiento de la sanidad pública que, otro martes más, volvió a organizar la Asociación A Voz da Sanidade de Cangas ante el centro de salud. Su presidenta, Carmen Nores, anunció que se está preparando una protesta más contundente para el último domingo del mes, el póximo día 28, que consistirá en una cadena humana que rodeará el centro de salud por las aceras de las calles Antonio Jalda, Gondomar, Ferrol y Redondela, con la que intentarán visibilizar que lo que los vecinos quieren es una atención primaria de calidad “la que nos merecemos y necesitamos”, señala Nores.

La presidenta también anunció en la protesta que la plataforma SOS Galicia ha organizado otra manifestación para el 4 de febrero a la que la asociación de Cangas acudirá organizando autobuses desde aquí, como ya ocurrió en la anterior del 19 de diciembre con los colectivos de O Hío que reclaman que se cubra la plaza de médico en la parroquia, cuyo consultorio sigue cerrado; y se construya el proyectado nuevo centro de salud deAldán-O Hío en los terrenos de O Viso que el Concello había cedido a la Xunta hace diez años.Los colectivos de O Hío volverán a concentrarse este sábado.

En la movilización de ayer, los usuarios volvieron a poner en evidencia el colapso del centro de salud de Cangas por la falta de un plan de choque de la Xunta con refuerzo de personal para hacer frente a estos picos de gripe, que pasan todos los años. Nores critica que la Xunta siga cubrir las ausencias ni las bajas para que la sanidad no se colapse como ha pasado con esta ola de infecciones respiratorias en Navidad y cuando más personal falta “porque también el personal médico coge sus descansos o se pone enfermo”.

Em la protesta de ayer, A Voz da Sanidade pidió que no se siga permitiendo que la demora para una consulta del médico de Familia sea de una o dos semanas; para otra de salud mental que sea un mínimo de seis meses por falta de espacio y personal, de más de tres meses para fisioterapia, con el servicio cerrado por la tarde; como que la Gerencia del Ára Sanitaria no responda a la petición de padres y madres para recuperar la consulta de pediatría por la tarde; que las pruebas diagnósticas y consultas de especialistas en los hospitales tarden entre seis meses y un año; o que las listas de espera cirúrgicas “sean insufribles, irreales y nada transparentes”;. También piden que no se permita que los vecinos de O Hío sean atendidos dos días a la semana porque su consultorio sigue cerrado desde el comienzo de la pandemia, como tampoco que O Morrazo no tenga el refuerzo de la tercera ambulancia de Servicio Vital Básico.