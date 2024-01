El virus “tumba” al gobierno

Lo que no consiguió la oposición en el último pleno de Cangas lo hace la gripe y otras enfermedades respiratorias. La alcaldesa Araceli Gestido (BNG) y la primera tenienta de alcaldesa, Iria Malvido (PSOE) fueron incapaces de llegar ayer al Concello. La otra tenienta de alcaldesa, Aurora Prieto, lo consiguió pero tuvo que batirse en retirada pronto.

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, había llegado el lunes con síntomas de las enfermedades típicas de este tiempo a su despacho, después de disfrutar de unas cortas vacaciones en el país lusitano. Se le notaba en la voz lo que ella decía que era un simple catarro y que hacía que muchos mantuviera una distancia prudencial con ella. Pero ya por la tarde se le disparó la fiebre y ayer le fue imposible acudir a su despacho. Ya no era un simple catarro. Y hay que ver si llega hoy a la reunión con la Cofradía de Pescadores. Ella es positiva, la gripe o el virus que la afecta, a lo mejor, no lo es tanto.

El lunes se había puesto enferma la concejala de Obras y Servicios, la socialista Iria Malvido, que había ejercido de alcaldesa accidental durante las vacaciones de Araceli Gestido. La fiebre también dio buena cuenta de ella y de algún miembro más de su familia.

La concejala de Cultura, Aurora Prieto, la otra miembro del triunvirato de Cangas, consiguió llegar a su despacho en el Concello de Cangas. Salía ya dolida de casa, con malestar general. Pero hizo el esfuerzo de ocupar su despacho. Claro que la victoria ante el virus fue pírrica. A lo largo de la mañana se fue adueñando poco a poco de ella y tuvo que salir antes de tiempo de la casa consistorial.

Así que había vacío de gobierno ayer en Cangas, porque, además, el otro cabeza visible del gobierno tripartito, Antón Iglesias (BNG) se había cogido unos días de vacaciones, después de guardar la trinchera durante todas las Navidades.

La de ayer, en el Concello de Cangas fue una jornada de puertas cerradas, de silencios en la planta noble.

Por esas casualidades del destino, fue una recién llegada al gobierno local de Cangas, la concejala de Facenda, Xiana Abal, la que se tuvo que ocupar de todo. Atendía todo lo que podía. Se reunió con el comité de empresa para la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), atendía a los vecinos que llegaban y su teléfono no paraba de sonar. Eran las llamadas de la alcaldesa de Cangas y la concejala de Obras las que no paraban de llamarla. Su teléfono quemaba. Aunque ausentes, las dos pretendían atender su trabajo mediante el uso del teléfono móvil. Xiana Abal. La concejala de Facenda resistía todas las acometidas. Había tenido el lunes una larga reunión con la alcaldesa en su despacho, a corta distancia las dos, así que habrá que tocar madera para que no caiga en la batalla contra los virus, que se antojan este año con más virulencia, que son del todo irrespetuosos y no atienden a clases políticas.

Lo que va a suceder hoy en el Concello de Cangas no se sabe. La presencia de la alcaldesa es una incógnita, por mucho que ella insista en que hará lo que sea para estar ya activa. Pero no depende de ella, además, como ya se sabe, hay riesgo de contagio.