Mar incluye a Cangas en la lista de 12 concellos para limpiar playas y se moviliza a la Salvamar Mirach

El voluntariado permanece atento a la llegada de más microplásticos a las playas de Cangas, mientras, dos días después de que esta marea de bolitas plásticas empezara a llegar a los arenales de Nerga, Barra y Viñó, el personal de las consellerías de Mar y de Medio Ambiente empieza a dejarse ver por estos arenales, aunque de forma tímida, y desde Salvamento ya han movilizado sus lanchas para realizar batidas en el mar y controlar si aparecen algunas de las 1.000 bolsas del contenedor que cayó al mar a mediados de diciembre del carguero “Toconao” con estos pellets que están salpicando las playas de Galicia. La Salvamar Mirach, con base en el puerto de Cangas, estuvo inspeccionando por la mañana la Costa da Vela y por la tarde el mar que rodea las Islas de Ons. No se encontraron restos de estas bolsas con las diminutas bolitas plásticas que están contaminando las aguas. Por la mañana también salió la Salvamar Altair de Camariñas. Con el nuevo protocolo solicitado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lo más probable es que las salidas por mar sean más frecuentes, aunque expertos en búsquedas echan en falta que no se hbueiran movilizado mucho antes los medios aéros para intentar localizar alguno de los seis contenedores que cayeron del mercante y que podría seguir flotando.

En el Concello de Cangas, el primero a donde llegó la marea plástica en la ría de Vigo, no se activó ningún tipo de alerta. Ni el Grupo de Emergencias ni Protección Civil están movilizados, en un intento de que la Xunta de Galicia asuma lo que según el tripartito de Cangas son sus competencias. No hay ningún gabinete de crisis y, al contrario de lo que sucedió en otras localidades de la Costa da Morte, tampoco la Cofradía de Pescadores lanzó un grito de auxilio a la población.

Por la tarde, un técnico del Servicio de Patrimonio Natural de la Consellería de Medio Ambiente controlaba la llegada de los microplástiscos a la zona Red Natura. Su referencia, al igual que ayer la Consellería de Mar de la Xunta, fue la playa de Nerga. Por la mañana, un equipo de Tragsa inspeccionó la playa de Barra.

La Consellería de Mar había decidido por la mañana repartir personal de limpieza en playas de 12 municipios, entre los que se encuentra Cangas, en donde el sábado pasado se detectaron bolitas, aunque en cantidad pequeña y muy dispersas, en este arenal de Nerga. En la provincia de Pontevedra también figuran los municipios de O Grove y de Nigrán. El listado lo completan los concellos de Valdoviño, Ares, Pontedeume, Sada, Oleiros, Muxía, Carnota, Fisterra y Ribeira.

La Asociación Ecologista Adega llamaba ayer por la tarde a la participación de la ciudadanía en 10 limpiezas formativas en los concellos de Muros, Noia, Porto do Son, Cangas y Barreiros. En el caso de Cangas está prevista para este sábado día 13, a partir de las 11:00 horas y las personas interesadas pueden inscribirise en https://forms.gle/eDweeTrvpSV3N8rh6

Limpieza de Adega

Contrasta este llamamiento con la actitud que mantiene el BNG en Cangas, donde gobierna y tiene la alcaldía, que dio instrucciones para que los ciudadanos no acudieran a realizar la limpieza mientras no se tuviera con detalle toda la información sobre las famosas bolitas, debido a que podía ser un material peligroso. Eso sí, Adega desaconseja a los concellos utilizar maquinaria pesada en la recogida de pellets por no ser eficaz y para evitar dañar los ecosistemas costeros. También Adega se congratula de que por fin la Xunta elevara el nivel de emergencia a situación 2, tal y como había demandado. El grupo ecologista solicitará a los concellos afectados apoyo para la dotación de material para la gestión de la retirada de los sacos de basura y para la formación del voluntariado, necesaria para evitar la llegada masiva de personas a los arenales y la realización de limpiezas inadecuadas que acaben generando un impacto negativo.