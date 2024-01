“El yoga con más demanda en Moaña es el kundalini y el vinyasa; espiritual y físico”

Después de las semanas de frenesí que suponen las Navidades, marcadas por las comidas, cenas y compras, agravadas este año por los virus respiratorios, toca parar y volver a ponerse en forma. Muchas personas buscan remedio en gimnasios y piscinas, pero también otras optan por las técnicas de relajación del yoga que cada vez gana más adeptos en Moaña. Pilar Curro tiene un centro de yoga en la localidad y colabora con el Concello en la Feira de Vida Saudable, además de llevar esta disciplina a colegios.

–¿Cómo fue su encuentro con el yoga?

–En parte fue buscado y en parte accidental. Yo practicaba pilates y me iba muy bien. Estaba contenta. Pero me faltaba algo. Cubría mi parte física pero ese algo más no lo cubría. Por eso me planteé probar en yoga, aunque tenía el prejuicio que se tiene muchas veces al principio de que el yoga no es para mí. Ese miedo a que me pusieran en posturas raras y no ser capaz. Pero probé. Asistí a clases de diferentes estilos y encontré en el Kundalini ese algo más que me faltaba. Desde entonces, cambió mi vida.

–Es una disciplina con muchas variedades o tipos ¿cuántas imparte en Moaña?

–Efectivamente, hay muchos estilos de yoga. Están los tradicionales. Las disciplinas milenarias que conocemos y muchas fusiones modernas. En el centro, yo imparto Kundalini, conocido como el yoga de la consciencia, muy espiritual centrado en despertar la energía kundalini, que combina una parte física dinámica con meditación, pranayamas (respiración), mantras, mudras...También imparto yoga kids, que doy igualmente en colegios, yoga embarazo y postparto y clases de meditación. Los otros estilos de vinyasa, que es un estilo de yoga más físico, más dinámico; y yin yoga, que es estático con posturas normalmente en el suelo que se mantienen de forma pasiva en el tiempo para conseguir amplios estiramientos, los imparte mi compañera Marta.

–¿Cuál es el tipo de yoga con más demanda?

–Las clases que más alumnas y alumnos tienen son las de vinyasa y kundalini. Incluso algunas personas las combinan. Encuentran la parte más física en vinyasa y la parte más espiritual en kundalini y es perfecto. Esa es la esencia del yoga, equilibrar nuestra parte física, mental y espiritual.

–¿Qué beneficios aporta esta disciplina?

–Todos. El yoga mejora la flexibilidad, coordinación, equilibrio, resistencia, fuerza, consciencia corporal, autoconocimiento, conexión con nuestro mundo interior, calma la mente, reduce el estrés, la ansiedad, con los pranayamas y las meditaciones.

–¿Pilates o yoga?

–Perece que siempre enfrentamos a estas dos disciplinas, cuando pueden ser totalmente complementarias. De hecho, también ofrecemos clases de pilates para quienes tengan esa duda. Cada persona tiene que encontrar ese espacio y tiempo de calidad que le haga sentirse pleno o plena con la práctica y en poco tiempo. Lo que se busca es el Bienestar. Y cada uno lo encontramos de una forma. En mi caso, yo lo encontré en la práctica del yoga.

–¿Cómo cambia el cuerpo con el yoga?

–Se notan muy pronto al implementar la práctica de forma regular: más flexibilidad, mejor coordinación, mejor postura, más equilibrio, el cuerpo más estilizado...el bienestar es increíble.

–¿Qué proyectos tiene para este año?

–Además de ir ampliando horarios de todas las disciplinas que impartimos, las novedades más llamativas están en los diferentes talleres de Crecimiento Personal que hacemos los fines de semana.Tendremos conciertos meditativos, cursos de Tantra, encuentros con profesores hindúes, que nos traerán los orígenes del Yoga , con prácticas potentes. Tendremos también un taller de fin de semana de teatro, impartido por una actriz y profesora de arte dramático, para aprender a mejorar habilidades sociales, hablar en público o perder vergüenza. Lo que más quiero es poder ofrecer actividades de todo tipo que proporcionen mucho bienestar y salud a las máximas de las personas posibles.