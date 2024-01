El primer premio, un crucero por el Mediterráneo lo repartió la Ourensana; el tercero, que consiste en un vale de 400 euros para gastar en los establecimientos asociados, lo repartió “Larpeiros”. No apareció ganador del segundo premio, por lo que se volverá a sortear.

La travesía del PSOE de O Morrazo en el desierto

Pues nada, O Morrazo se volvió a quedar fuera de una candidatura del PSOE a unas elecciones autonómicas. Que Rihanna Currás acuda en el puesto número 21 no es significativo, es incluso peyorativo. Mejor nadie que en el puesto 21, que diría un Alfonso Guerra ahora denostado pero que en su día validó al hoy alcalde de Vigo, Abel Caballero. Es cierto que los resultados en las municipales no fueron como debieran, pero ya hubo otras ocasiones en que sí lo fueron y no hubo cambios en la política de confeccionar la lista. Me dice que es una cuestión de aritmética. Pues a lo mejor sí, pero también hay que respaldar para ayudar a crecer. O, a lo mejor, habría que realizar oposiciones para entrar en la candidatura, así a palo seco, sin tener en cuenta territorios ni resultados electorales. El PSOE de Cangas mira a Vigo, con buen criterio, pero también debe mirar para sí.

Los políticos no se escapan de los virus

Por cierto, que en este aluvión de brotes de catarros, gripes y otros virus le tocó el turno a Iria Malvido, que estuvo la semana pasada de alcaldesa accidental. Por cierto, que la regidora vino también “tocada” . A ver como evoluciona.