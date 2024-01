Costas constata por la mañana que las playas estaban limpias y la Xunta lo corrobora por la tarde

Los voluntarios de Cangas que el domingo coparon las playas de Cangas donde se había detectado la presencia de la marea plástica, decidieron ayer no salir, pero sí estar vigilantes por si había que intervenir ante una nueva oleada de microplásticos a los arenales de la parroquia de O Hío. Por redes se envió una guía de buenas prácticas ara la limpieza de playas.

El vigilante de Costas del Estado comunicó ayer a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, que no habían llegado más microplásticos a las playas que se vieron afectadas este fin de semana. Comunicó que se procedió a la revisión de los arenales de Nerga, Barra, Viñó y también a la playa de Aldán, sin ningún resultado positivo. La regidora local destacó que tuviese más información procedente de la administración estatal que de la Xunta de Galicia.

Tanto ella como el concejal de Medio Ambiente del Concello de Cangas, Antón Iglesias, mencionaron que la Xunta de Galicia trasladó al Concello un breve comunicado en el que pide saber quién es el responsable del dispositivo municipal (cuando en Cangas no hay ninguno en marcha) y deja entrever que el Concello es el responsable de la limpieza. Araceli Gestido mantiene la opinión de la edil socialista de Obras, Iria Malvido, que estuvo la semana pasada ejerciendo las funciones de alcaldesa por vacaciones de la primera. Insiste en que la Xunta de Galicia debe asumir sus competencias y ser quién efectúe la limpieza de las playas, porque se trata de un vertido de carácter industrial, no es un residuo cualquiera, y quien debe informar a los Concellos, que no lo está haciendo.

La regidora Araceli Gestido destaca que no se sabe de qué material se trata y que “no tenemos la confirmación de lo que es o no es el microplástico que el pasado día 8 de diciembre cayó del carguero “Toconao”, en aguas de Portugal, a la altura de Viana. Nosotros no podemos hacernos cargo de los que el voluntariado retira. ¿Dónde lo metemos? No tenemos ningún sito disponible ni sabemos cuáles son los protocolos para su retirada. Se están cometiendo los mismos errores que cuando fue lo del Prestige”.

La regidora local también manifiesta que es la Xunta la que debe pedir al Gobierno del Estado que active en plan de contingencias a nivel nacional, para que éste pueda intervenir.

Por la tarde, un vehículo de la Xunta de Galicia se encontraba en el playa de Nerga. En el arenal, un agente medioambiental de la Xunta de Galicia que aseguraba que venía recorriendo la costas desde Marín, y que hasta el momento no había encontrado nada.

Los miembros del Grupo Municipal de Emergencias de Cangas y Protección Civil permanecen en su sede sin ningún aviso de actuar. No hay ni siquiera un mandato del gobierno local para que acudan a vigilar la costa, ya de que de lo que ocurre en la misma tiene conocimiento a través de la vigilancia de Costas del Estado. El gobierno defiende totalmente el plan Camgal e incluso considera que debe aplicarse el nivel 2. Es a ese protocolo al que se aferra el ejecutivo local para mantener la actitud.

El gobierno local de Cangas está tranquilo. No hay gabinete de crisis ni tampoco la oposición municipal movió pieza, en este caso el PP. Tampoco la Cofradía de Pescadores San José de Cangas movió ficha, como sí lo hizo cuando fue lo del Prestige, que movilizó a la gente. De momento permanece atenta a ver lo que ocurre.

Ediles de Bueu inspeccionan los arenales sin hallar restos

La concejala de Comercio Local, Turismo e Praias, Silvia Carballo, y la teniente de alcalde de Bueu, Isabel Quintás, inspeccionaron ayer varios arenales del municipio sin encontrar restos del vertido de pellets. Las dos ediles recorrieron durante la mañana las playas de Area de Bon, Lagos, Agrelo y Tuia, y manifestaron su intención de seguir alerta en los próximos días ante la posible aparición de los elementos de plástico. Carballo quiso enviar un mensaje a la ciudadanía para que se ponga en contacto con el concello en caso de detectar la presencia de pellets, pudiendo hacerlo o bien por teléfono o a través del correo electrónico concello@concellodebueu.gal. Mientras tanbto, desde la Consellería de Medio Ambiente confirman que, por el momento, la cantdfiad de bolitas plásticas que fueron detectadas el sábado en Ons y el domingo en Sálvora, es pequeña y que el propio personal de la consellería se está encargando de su retirada. Medio Ambiente no confirmó de mayor alcance en el Parque Nacional.