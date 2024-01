Bosco y Olivia encuentran hogar

La historia de la ‘Dama y el vagabundo’ de O Morrazo tuvo un final feliz. Entre la Protectora do Morrazo y la Asociación Cadeliños, que acogían de forma provisional a esta pareja de perros enamorados, Bosco y Olivia, encontraron un hogar para ellos. Se trata de una familia de Vigo.

A principios de diciembre, la Protectora de Animáis do Morrazo celebraba una feria solidaria en Moaña, en su sede, para recaudar fondos y, entre los casos más llamativos que contaba, figuraba el de una pareja enamorada de perros que llegó hasta el refugio desde Tomiño. En este municipio, Bosco y Olivia, como fueron bautizados, vivían sin dueño en una aldea y ya llevaban tres camadas seguidas de cachorros. Los vecinos hacían lo que podían, les daban de comer, pero había que esterilizarlos y se pidió ayuda a la Protectora que finalmente pudo recogerlos. No fue una tarea fácil porque no se dejaban atrapar. Primero cogieron a los cachorros y con este reclamo lograron atrapar primero a Olivia y, unos días después, a Bosco. El reencuentro de ambos en el refugio fue emocionante, recuerdan sus responsables, y se unieron más cuando los cachorros fueron dados en adopción.

Bosco y Olivia vivieron inseparables en el refugio, durmiendo juntos, acochándose, limpiándose uno al otro. A donde iba uno, iba el otro. Pero la adopción definitiva de ellos no llegaba. Era difícil que alguien pudiera hacerse cargo de una pareja de perros al mismo tiempo.

Mientras seguía la búsqueda, estos perros enamorados fueron acogidos de forma provisional por la presidenta de la Asociación Cadeliños, en Barro, Pilar Perille, que colabora mucho con la Protectora do Morrazo y que ayer podía confirmar, con mucha satisfacción, que Bosco y Olivia ya tienen hogar. Se trata de una familia de Vigo que prefiere mantenerse en el anonimato y que ha hecho verdaderos esfuerzos, ya que en la casa ya cuentan con un perro y un gato y el trabajo de adaptación generó contratiempos.

Pilar Perille asegura que se trata de una familia “maravillosa” que no se echó atrás al primer contratiempo, que sí que los hubo. Reconoce que no era una adopción fácil por los miedos de Olivia, pero la familia trabajó muy bien con ella y se nota “cuando hay cariño y ganas de ayudar a los animales”, añade la presidenta de Cadeliños, que manifiesta que tanto ella como la Protectora do Morrazo están encantadas de que hayan puesto un final feliz a la historia de estos perros enamorados, que tanto recuerda a la de ”La dama y el vagabundo”, de Walt Disney. Para prueba, la foto que de forma gratuita se les hizo en el estudio Skolldog.