¿Se acabó el móvil en las excursiones?

El regreso a las aulas tras las vacaciones de Navidad ha estado marcado este curso por la entrada en vigor del nuevo protocolo de uso de móviles en centros educativos que amplía la prohibición a la totalidad de la jornada escolar, es decir, entradas y salidas, recreos, pasilllos, comedor y actividades extraescolares. En los centros de infantil y primaria, con alumnos pequeños, la medida no afecta tanto, como en los de secundaria, con adolescentes. Muchos institutos ya tenían medidas restrictivas en este sentido. La duda está en si la prohibición puede darse también en las excursiones, incluso las de más de un día.

En el colegio de A Torre de Cela, en Bueu, los niños estaban más pendientes de abrir los regalos que se encontraron en las aulas que de las novedades con las que volvían tras las Navidades, en donde los móviles ya no podrán usarse ni en pasillos, ni en recreos, ni para hacer fotos al menú en los comedores. Claro que ellos son muy pequeños, y la normativa no afecta al día a día, como reconoce la directora, “porque ya estaba prohibido el uso porque los niños de Infantil y Primaria no traen móviles al cole”. Los únicos dispositivos que se utilizan en las aulas son los del centro y solo para fines educativos, por lo que la normativa no trajo cambios a este colegio del rural de Bueu. Ocurre lo mismo en los restantes colegios de ciclos más pequeños, otra cosa son los institutos y que pasará con las excursiones cuando los niños mayores de primaria sí aparezcan con sus teléfonos.

El director del Instituto de Rodeira, Sergio Núnez, reconoce que la nueva normativa poco más les afecta, salvo que pueden extender la prohibición del uso del móvil a toda la ESO, en donde el móvil no se podrá usar ni por motivos pedagógicos. Señala que ellos ya tenían unas normas desde hace años que prohibían utilizarlos en la toda la jornada lectiva de mañana, desde que los alumnos entraban hasta que se marchaban, ni en el recreo ni en pasillos, excepto en las clases, cuando lo aconsejaban los profesores por motivos pedagógicos para buscar en direccionario, hacer foto y editarla. Pero señala que comprobaron que al permitir el uso del móvil por este tema era muy díficil el control, sobre todo cuando son veinte móviles en una clase de segundo de la ESO, por lo que este curso se decidió negar su uso tanto en primero como en segundo de la ESO. Como alternativa se adquirieron portátiles y tablets como herramientas. Por eso que lo que le permite la normativa, dice el director, es ampliar la prohibición a a toda la ESO en donde ningún alumno podrá usar el móvil ni con motivos pedagógicos, aunque el protocolo sí lo permite, “porque la vía para aprender a utilizarlos va a ser con dispositos que proporcionados desde el centro”. De esta manera si saca una foto, queda en este dispositivo y no la puede subir a redes sociales que era el problema que había.

Entiende que el protocolo que regula los móviles sí va a tener repercusión en las salidas escolares, que era en lo que estaban pensando qué se podía hacer porque estaban viendo que ya en los centros los alumnos poco lo usaban, ya que en los recreos iuegan y hablan entre ellos, pero en una excursión, “nada más entrar en el autobús todos sacaban el móvil.” Es un tema que se estaba debatiendo eliminar proque no tenía sentido que todos estuvieran pegados al móvil, dice Nunez, que añade que con el protocolo “estará prohibido”. La norma sí plantea dudas sobre osbre una excursión de más de un día.Dice que el sentir mayoritario, que se va a debatir en el claustro de la próxima semana, es prohibirlo y hacer como en los campamentos de la Xunta,de que no haya móvil y se establece solo una hora al día: “Con el móvil están todo el día pegados al aparato y pierden la experiencia del momento”.

Información sobre ciberseguridad en Espiñeira, en Aldán

Los alumnos del colegio de Espiñeira,en Aldán, retomaron ayer el curso con un Contexto Lingüístico sobre ciberseguridad en el que se habló de la identidad, reputación, todo lo que tiene que ver con las advertencias y los peligros en el uso de las redes sociales y dispositivos en general. En este centro se parte de la idea de que sólo se debe usar el ordenador, del programa Disgal y chat, e insisten en que lo mejor es que hasta los 16 años no se tenga móvil y que lo que se transmite es información para cuando se pueda hacer un uso responsable. La directora señala que ya disponen de unas normas de organización y funcionamiento del centro que ya funcionan de antes y que ya prohíbian el móvil,salvo en tareas concretas, por lo que ya estaban prohibidos y seguirán prohibidos.