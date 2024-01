La gimnasia rítmica llena O Gatañal

Hace tiempo ya de Marta Bobo, con aquella cinta con la que ganó campeonatos y triunfó donde no se triunfaba. En aquel momento, la gimnasia rítmica vivió un boom que se fue deshaciendo con el paso del tiempo y que no es fácil de recuperar. Desde los clubes, como el In Mare de Cangas, se intenta. El festival de ayer fue una muestra de lo difícil que es la especialidad, de las horas de dedicación que necesita esta disciplina deportiva, pero también de la capacidad de atracción que tiene para el público. El Gatañal estuvo casi al completo, que no es fácil. Fue un regalo extra de los Reyes Magos de Oriente. El festival se organizó en colaboración con el Concello de Cangas y ayudaron también numerosas empresas y comercios locales que no dudaron en apoyar al club. Hay que decir que el festival tenía carácter benéfico. Con este fin, en vez de pagar entrada había que depositar en las puertas de O Gatañal comida no perecedera que tiene destino en Cáritas Cangas Santiago Apóstol. En el festival hubo más de 30 bailes en el que participaron 230 gimnastas de toda la provincia, entre ellos el club Triscos de Pontevedra o Viqueira de O Grove. Además de disfrutar de los ejercicios de los diferentes aparatos de la gimnasia rítmica, el público también pudo pasárselo bien con un espectáculo de danza urbana del grupo de hip-hop de Cangas o la modalidad crosstraining. Al término del festival, la organización se mostró muy satisfecha de como se había desarrollado todo. El Club In Mare quedó impresionado con el numeroso público que acudió al festival.