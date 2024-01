Hoy regresa la alcaldesa de Cangas, la nacionalista Araceli Gestido, a su despacho después de una semana de vacaciones. Y la cosa está como está. La Cofradía de Pescadores solicitando una reunión para el tema de los vertidos y la marea plástica iniciando la invasión de playas de Cangas. El mundo cambia en una semana. Es que se mueve, por mucho que los terraplanistas digan lo contrario. Así que veremos óomo Araceli Gestido afronta estas cuestiones, que ya se va a encontrar con ellas de sopetón, que no le van a dejar tomar aire. Iria Malvido, la que ocupó su lugar estos días, deja una herencia envenenada, pero no tiene ella la culpa, la tienen los famosos pellets. Por lo demás, bien.

El difícil reparto de las listas socialistas

Que me cuentan que está difícil lo de que las propuestas de las agrupaciones socialistas de O Morrazo de poner a gente suya en las listas autonómicas salga adelante. Me dicen que es puramente por razones aritméticas, porque son escasos los afiliados, que hay agrupaciones con más militantes de pago. Es lo que no sucede en el BNG, que pagan y son más. Así tienen siempre a un diputado o tal vez más.