Señalizan de forma obscena las zonas donde se hunde la carretera de Espíritu Santo

Aparecieron de la noche para la mañana, pero ni la lluvia caída estos días los borra. Es la forma que tienen algunos vecinos de señalizar las zonas donde se hunde la carretera del barrio de Espíritu Santo., que son muchas. Se trata de una vía que no hace mucho que fue urbanizada por la Diputación de Pontevedra y que la situación del saneamiento que pasa por debajo no hace otra cosa que dañarla. En innumerables ocasiones acudió la Policía Local o Protección Civil a colocar vallas o a señalizar con conos esa fractura que día a día se extiende, que un día aparece aquí y otro allá. Los vecinos están hartos de esta situación y hay quien pretende llamar la atención con este tipo de curiosa señalización, con un pene dibujado donde hay una hundimiento. Se trata de una vía que ya costó que se terminara, que fue un intenso duelo entre vecinos, Concello de Cangas y Diputación de Pontevedra.

El gobierno local conoce el problema, que no es distinto al que sucede también en la carretera principal de Aldán. Pero para reparar los hundimientos el gobierno necesita apoyos de la oposición en el pleno. Porque para incluir esta obra dentro del Plan de Inversiones de la concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión Cangas necesita que la propuesta sea aprobada por el pleno y así la UTE se ponga manos a la obra para actuar. Y si no se quiere, por algún motivo, que no se incluya en el Plan de Inversiones, sino que la obra se haga a través de fondos propios, es necesario o bien una modificación presupuestaria o la aprobación de unos presupuestos. Como señala la alcaldesa accidental y concejala de Obras y Servicios, Iria Malvido, si de verdad la oposición municipal quiere velar por los intereses de los vecinos tendrá que apoyar una de estas fórmulas, sin dinero es imposible hacerlo, “las cosas no se arreglan solas”.

El grupo municipal del Partido Popular llevó la situación de la carretera del Espíritu Santo al último pleno, ese del que se marchó. Ahí tenía una moción en la que pedía al gobierno local que actuara. Pero Iria Malvido reitera que para hacerlo se necesita contar con el voto de la oposición municipal. Malvido recuerda que el líder del PP de Cangas, José Enrique Sotelo, comunicó en la primera reunión que tuvo con la alcaldesa Araceli Gestido (BNG) que nunca iban a tener el voto afirmativo del Partido Popular. Iria Malvido considera que esa no es la mejor fórmula de ayudar a los vecinos de Cangas, que lo que hace con esa política es todo lo contrario, perjudicarlo. “Pero les interesa más mantener esa situación de catástrofe que arreglar las cosas. Lejos queda aquel mensaje de Sotelo en la campaña electoral, de que no se trataba de una cuestión de izquierdas ni de derechas, sino de Cangas”. Iria Malvido recuerda que su compañero de partido, Hugo Fandiño, cuando era concejal de Urbanismo, consiguió reponer el colector en el primer tramo y que ahora faltaban dos fases más: una hasta el cruce con la vía que conduce a la autovía de O Morrazo y otra hasta el final de la vía. Considera que sería adecuado afrontar ahora la segunda fase. También estima que se podría realizar la obra con apoyo de la Diputación Provincial, que todo es cuestión de negociar, a lo que siempre está dispuestos, dice, este gobierno.

Situación parecida a la de Aldán y que puede repetirse en la avenida Ourense

Respecto a si se dejarán estas obscenas señales, el gobierno local no se pronuncia, de momento. Y es que, a lo mejor, si se fuerza al limpiar la vía se hunde definitivamente. Así que aún estarán esas señales durante un tiempo “adornando” la calle del barrio del Espíritu Santo. Por lo que respecta a la situación de Aldán, la alcaldesa accidental, la socialista Iria Malvido, recuerda que es exactamente el mismo problema que en Espíritu Santo. El problema puede ser más grave porque se trata de una carretera autonómica por donde el tránsito es bastante más elevado que en la de Espíritu Santo. Pero es que esta situación también se puede repetir en al avenida de Ourense, donde en varias zonas ya se hundió la carretera en repetidas ocasiones, debido al mismo problema de los muchos años de la red de saneamiento. Si bien, en su día, cuando se arregló la carretera de Espíritu Santo se pudo cambiar la red, pero no se inlcuyó en el presupuesto, en la avenida de Ourense y Castroviejo no fue posible nunca, porque hace muchísimos años que la Xunta de Galicia no toca esta vía.