La Romaría de Santos Reis vuelve a lucir

Tardó cinco largos años en volver debido a la pandemia del coronavirus y al anegamiento del atrio de la pasada edición, pero lo ha hecho por todo lo grande. La Romaría de Santos Reis volvió a celebrarse ayer con cerca de dos centenares de asistentes, que pudieron disfrutar de una jornada soleada en la que reivindicar el valor de uno de los dos únicos templos europeos consagrados a los Reyes Magos, junto a la Catedral de Colonia. Religiosidad, patrimonio, cultura y gastronomía se fundieron en una celebración ya clásica en el calendario del municipio buenense.

Es el eterno ave fénix, que renace de sus cenizas una y otra vez para vivir de nuevo su esplendor. Lo hizo en una primera etapa tras su construcción en el siglo XVII, volvió a hacerlo en la década de los 80 tras años de abandono, y ayer, repitió experiencia después de que las ediciones de 2020, 2021, 2022 y 2023 no se pudieran celebrar. La capilla de Santos Reis recuperó su romería del 6 de enero con una de las mejores asistencias de los últimos tiempos, favorecida por el buen tiempo pero también por la reciente aparición del templo en un reportaje televisivo. “Había mucha gente de fuera, gente que nunca había venido aquí, pero también alguno de Bueu que no conocía la capilla”, explica José Manuel Dopazo, integrante de la Asociación Santos Reis, promotora del evento. En definitiva, había ganas de poder festejar en O Valado tras haber superado las constricciones de la pandemia y de haber tenido que suspender la romería del año pasado a causa del encharcamiento del atrio.

La cita comenzó con los habituales oficios religiosos y continuó con la tradicional procesión, en la que los fieles portan las figuras de los tres Reyes Magos, pero también la de la Ascensión. El recorrido no es otro que el de dar la vuelta a la capilla antes de devolver las imágenes a su interior. No faltó animación festiva, con música y danza. De lo primero se encargaron la Banda de Gaitas Os Liboreiros y las pandereteiras Falcatrueiras, y de lo segundo el grupo de baile Pais de San Roque. Todo para amenizar una jornada de romería en el pequeño formato al que obliga el recinto.

Y como en cualquier romería, no podía faltar la parte gastronómica, en este caso obedeciendo a la tradición de la parva, aperitivo que las clases más pudientes daban al pueblo al término de la misa en fechas señaladas. En un día como el de ayer el menú no podía ser otro que chocolate caliente y roscón. La Asociación Santos Reis se encargó de preparar unos 40 litros de chocolate y puso a disposición de los presentes 20 kilos de roscones. El mejor baremo para demostrar que la asistencia fue notable fue que las existencias se agotaron. “Otros años siempre nos sobra y hay que recoger, pero este no nos ha quedado nada”, señaló con indisimulada satisfacción Dopazo.

Para los más pequeños había bolsas con dulces variados, y para todos los asistentes independientemente de su edad bolsas de los caramelos de la cabalgata del día anterior. Nadie se fue con las manos ni con el estómago vacío, y todos lo hicieron sabiendo que habían aportado su pequeño granito de arena para que la pequeña capilla de O Valado, el templo diseñado por Urbano Lugrís, se mantenga vivo y no caiga en ese olvido del que ya ha sido rescatado en varias ocasiones. Larga vida a Santos Reis.

Nueva intentona para reconstruir el retablo de Lugrís

La Asociación Santos Reis volverá a llamar a las puertas de las distintas administraciones para tratar de conseguir financiación para un viejo sueño, la reconstrucción del retablo de Urbano Lugrís que adornaba el templo hasta la década de los 70 del siglo pasado. “Vamos a hablar con el alcalde de Bueu y con Elena Estévez para poder contactar con la Diputación y ver las opciones de que nos lo financien”, señala José Manuel Dopazo, integrante del colectivo.

Santos Reis ya había intentado anteriormente la reconstrucción de este elemento. En su momento el presupuesto superaba ligeramente los 6.000 euros, pero de eso hace ya mucho tiempo. La idea es basarse en los dibujos originales de Urbano Lugrís y en la única fotografía de la que se dispone –una boda antigua– para reconstruir el retablo del modo más fiel posible, con madera de castaño. El retablo desapareció en los años 70, coincidiendo con el abandono del templo buenense.