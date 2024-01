La marea plástica llega a la ría de Vigo a través de las playas de Nerga y Viñó y también a Ons

No llegaban a las 16.00 horas cuando el Servicio de Emergencias del 112 recibió una llamada de un particular en la que se alertaba de la presencia de los famosos microplásticos que llevan desde el pasado día 8 de diciembre dejando rastro en las playas de Portugal y en el norte de Galicia. Las denominadas pellets cayeron al mar desde un carguero Tocano y su avistamiento inicial fue en Muros y en Noia, para después continuar en Arousa y ahora en O Morrazo, concretamente en Cangas, en las playas de Nerga y Viñó, si bien la Consellería del Mar descartaba ayer la presencia de este tipo de material en las citadas playas, tras enviar a personal a inspeccionar la zona.Sin embargo, ayer se podían ver restos de estas milimétricas bolitas de resina en la playa de Nerga, muy cerca del lugar donde están las embarcaciones, mezclada entre arena y algas. De hecho, pudieron ser vistas también por varios marineros, tanto por la mañana como por la tarde, aunque reconocen que en escasa cantidad y que se encontraban en medio de las algas que deja el mar. A las 16.30 horas, otro particular alertaba de la presencia de este material plástico en la playa de Viñó. A última hora de la tarde, la Consellería de Medio Ambiente confirmaba que se había detectado una pequeña cantidad de restos de estos plásticos en la isla de Ons, dentro del Parque Nacional, en concreto en la playa de Area dos Cans.

El Servicio de Emergencias del 112, nada más recibir las alertas, se puso en contacto con el Grupo Municipal de Emergencias de Cangas, y con la Policía Local, que trasladaron a la alcaldesa accidental, la socialista Iria Malvido, la situación. Pero Cangas no movilizó a sus efectivos. Aseguró que no tenía competencias para intervenir cuando la contaminación era de mar a tierra, como en este caso, así que activó el denominado plan Camgal. El citado plan de contingencias marino firmado por el Concello de Cangas en 2014 señala que en un caso como éste, es la Xunta de Galicia la que tiene la competencia para intervenir. Iria Malvido asegura que el Concello iba a estar vigilante por si el material plástico llegaba a otras playas de Cangas en la Ría de Vigo y mencionó que, de momento, no había entrado en la ría de Aldán, aunque se temía que lo hiciera próximamente.

La alcaldesa accidental se mostró preocupada porque considera que la contaminación del mar por este material plástico es muy grave y el Concello quiere saber “cuánto nos está afectando y de qué manera”. Pero rechaza enviar a personal del Concello a limpiar la zona. No obstante, también dice que si la Xunta contacta con el Concello de Cangas para pedir colaboración se la darán, si bien se insiste en que la competencia en la intervención es del gobierno autonómico.

Por su parte, la Consellería de Mar, además desmentir la presencia del citado plástico en las mencionadas playas de Cangas, de las más concurridas durante el verano, contradice también a la alcaldesa de Cangas por su forma de actuar. Asegura que en el caso de que la playa estuviese contaminada por residuos es competente el Concello de Cangas para actuar, independientemente del protocolo que dicta el plan Camgal, que es el que activó el Concello de Cangas por su propia cuenta. La alcaldesa accidental Iria Malvido sostiene que la Xunta de Galicia está demostrando que es incapaz de abordar esta crisis y que posiblemente tenga que entrar el Gobierno de España a solucionar este grave problema de contaminación en el mar.

La marea plástica que cerca la ría de Vigo, ya hizo acto de presencia el jueves en Arousa afectando a los municipios de A Illa y O Grove, donde se ha detectado no solo la llegada de sacos repletos de esas bolas, sino también la aparición de millones de unidades sueltas y dispersas en el Parque Natural de Carreirón, la costa rocosa de Con Negro y playas como O Carreiro, Area Grande, Barcela y Barreiriño. Razón por la cual grupos políticos como el BNG de A Illa y el gobierno socialista de O Grove llaman a la solidaridad y animan a los vecinos tanto a comunicar la presencia de estas bolas como a colaborar en su retirada.

Una labor que ya se ha hecho notar en diferentes puntos de los dos municipios arousanos. En el isleño, por ejemplo, el viernes participaron decenas de voluntarios que incluso idearon un método para hacer la recogida más efectiva; recordando mucho el ingenio que derrocharon los ciudadanos cuando fue preciso luchar contra el chapapote del “Prestige”. Se trata de un rastrillo al que incorporaron una red metálica para arrastrar la arena e introducir el artilugio en un capazo de agua, para así separar las bolas de resina

A raíz de lo vivido en los últimos días en las playas gallegas, cientos de personas se están organizando a través de las redes sociales para crear batidas de limpieza ciudadanas en los distintos concellos afectados. Este voluntariado se coordina a través de un gran grupo de WhatsApp creado este jueves y que abarca, prácticamente, la totalidad de las rías gallegas. La difusión de la iniciativa tuvo gran acogida y actualmente cuenta con alrededor de 700 participantes. A través de él, se notifica de la llegada de nuevos sacos o mareas de plástico y se organizan las recogidas en los arenales afectados para los próximos días.

Durante el día de ayer, los volutarios comenzaron sus labores en las playas de A Illa de Arousa, Ribeira, Porto do Son, Muros,Noia y algunos grupos también estuvieron recogiendo plásticos en la zona de A Coruña y Ferrol. En la playa de Area Maior (Muros), el panorama es “esperpéntico”, en palabras de Luis do Río, un vecino de Santiago que, por iniciativa propia, se desplazó por la tarde hasta el arenal para recoger las esferas de plástico, que se encuentran “diseminadas por toda la playa”. Allí se encontró con otras diez personas, con las que logró recoger unas seis bolsas de pellets antes de que se hiciese de noche. Precisamente hasta Area Maior se desplazó el equipo de Tragsa movilizado por la Xunta para colaborar en las labores de recogida. “Preguntáronnos a nós como estabamos recollendo os pellets. Non sabían como facer”, señaló el joven compostelano a este diario.

Además, esta convocatoria también está captando la sensibilidad de gente de fuera de Galicia. Raquel Mirmán es una andaluza que vino a pasar las Navidades con su familia a la parroquia de Baroña, en Porto do Son. Desde hace unos días son conscientes de la llegada de las mareas de plástico a las costas y ayer decidieron colaborar en las recogidas realizadas durante la tarde en la paya de Castro de Baroña. “A pesar de no poder recoger muchos pellets por falta de medios, fue bonito ver como empezamos cuatro personas y se unieron hasta unos 15”, indica Raquel. “A veces, por poco que creamos que hagamos, concienciamos y creamos un efecto dominó”, reflexiona.

Desde la organización de la comunidad de voluntarios pautan una serie de recomendaciones a llevar a cabo para efectuar las recogidas. Inciden en la necesidad de llevar guantes impermeabilizantes (que no sean de látex), ya que los pellets desprenden una especie de residuo cobrizo, según varias personas que participaron en algúnas batidas ayer. También aconsejan llevar bolsas de plástico o capazos para depositar los microplásticos recogidos y usar coladores o tapices para filtrar la arena.

Para hoy hay, al menos, 19 batidas convocadas para realizar recogidas en playas de 11 concellos: Laxe, Carnota, Ferrol, Porto do Son, Muxía, Noia, Muro, A Coruña, Camariñas y Ribeira y O Grove.

El conselleiro de Mar, Alfonso Villares, que recorrió ayer diferentes concellos afectados como Porto do Son, se refirió por primera vez a este vertido como un “problema medioambiental”. Así lo hizo para denunciar, de nuevo, que el Ejecutivo estatal no avisó en tiempo y forma a la Xunta sobre la llegada de estos microplásticos a la costa gallega tras la pérdida, por parte del buque carguero holandés Tucana. Denuncia que el Gobierno central, tras conocer que un barco había perdido contenedores en alta mar, tardó dos semanas en notificárselo a la Xunta y reprocha que no haya activado el Plan Nacional de Emergencias de Contaminación Marina.

“A nosotros el Gobierno nos informó de estos hechos a través de correos electrónicos los días 3 y 4 de enero. Antes no teníamos ninguna información sobre lo que estaba pasando en nuestras costas”, explica Villares, para denunciar que el Ejecutivo estatal era conocedor de esta problemática desde el pasado 20 de diciembre y no lo notificó hasta catorce días después.

El responsable de Mar añade que junto con la Consellería de Medio Ambiente están trabajando ya –a través de la empresa Tragsa– y lo continuarán haciendo para ayudar a los distintos concellos afectados en las labores de limpieza, después de que estos denunciaran en los últimos días la inacción administrativa frente a un vertido contaminante en los arenales gallegos sobre el que las organizaciones ecologistas dieron la primera voz de alarma el pasado 15 de diciembre.

Tras las palabras de Alfonso Villares, la Delegación del Gobierno en Galicia salió enseguida al paso para desmentir las acusaciones. Según la información aportada por fuentes del mismo el jefe de servicio de Salvamento Marítimo de Fisterra, dependiente del Ejecutivo central, dio aviso el propio 20 de diciembre a las 18:30 horas al subdirector del servicio de Guardacostas de la Xunta de la llegada de pellets a la costa gallega. Es por ello que desde el organismo que dirige Pedro Blanco exigen al conselleiro de Mar que pida disculpas por “faltar a la verdad”.

Villares reprocha al Estado que no activara el Plan de Contaminación

La empresa polaca Bedeko Europe, fabricante de los sacos de pellets que han provocado la marea de microplásticos que afecta ya a una docena de localidades gallegas, achaca la responsabilidad del vertido a la naviera Maesk, desvinculándose de la propiedad de las bolsas, la cual atribuye a una empresa india. Bedeko añade que la pérdida de contenedores afecta también al norte de Europa y detalla que “como consecuencia de las últimas tormentas, los barcos de Maersk perdieron cerca de 50 contenedores, lo que llevó a la aparición de muchos objetos en las costas, una situación sin precedentes en muchos años”. También garantizan que las bolas no solo “no son un producto tóxico”, sino que “se utilizan en la producción de productos que entran en contacto con alimentos”.

Una pequeña cantidad en Area dos Cans

La Consellería de Medio Ambiente confirma que por la tarde agentes del Parque Nacional detectaron la presencia de estos microplásticos, en pequeña cantidad, en la playa de Area dos Cáns, en la Isla de Ons. Pero no hubo avistamientos ni en Cíes ni tampoco en Sálvora y Cortegada. Técnicos municipales, con experiencia en la lucha contra el chapapote del Prestige señalaban ayer que estos microplásticos son, sin cabe, más peligrosos, porque no se ven venir, que los encuentras ya cuando están en la arena de la playa. También aseguran que su grado de contaminación en el mar va a depender muy mucho de a dónde iban destinados los microplástico.s “Si es alimentación son inocuos, pero si es para otro uso podría ser muy contaminantes. Estaríamos hablando de una cosa muy grave. Aunque todo va a depender de la cantidad en la que lleguen”. La Xunta activó el pasado viernes el nivel uno del Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental de Galicia y quien está trabajando en la retirada del material es la empresa Tragsa, que también se utilizó cuando fue el Prestige.