Además de los habituales que aprovechando el buen tiempo acuden a las playas de Cangas para ver lo que dejó la marea, esta mañana había también personas interesadas en conocer de primera mano si el pellet de la marea plástica que está salpicando Galicia, había llegado a los arenales, como empezó a aparecer el sábado en Nerga y Viñó. Y sí encontraron más bolitas plásticas dispersas entre la montaña de otros plásticos. El vecindario está intranquilo. Se recuerda al Prestige.Así que a través de las redes sociales se conovcó a la gente a una "quedada" hoy a las 15.00 horas en la playa Nerga.

Pero desde el gobierno local de Cangas no se anima a la población a responder a esta convocatoria, todo lo contrario. Lo que recomienda es que no se vaya porque el material se considera altamente contaminante y no se sabe todavía como se puede manipular. La alcaldesa accidental, la socialista Iria Malvido, asegura que no sería bueno ver a personas con sus hijos y perros recoger las bolitas, porque se podrían estar enfrentando ante una situación de riesgo.La intención del gobierno local era trasladar hasta la zona de Barra a personal de Emergencias del Concello para advertir del peligro al que se enfrentaba y que lo mejor era esperar a recibir información de la Xunta o de Gobierno de España antes de ponerse a recoger el material con las manos. Iria Malvido insiste, también, en que la limpieza de las bolitas es competencia de la Xunta, no del Concello, como aseguraba ayer la Consellería do Mar. Desde el gobierno local se recuerda que se trata de limpieza de material contaminante que llega a las playas, no de residuos orgánicos, y, por tanto, según el Plan Camgal, es el gobierno autonómico quien tiene las competencias para actuar.

Por otra parte, en la playa de Viñó había vecinos que aseguraban que ayer había llegado la marea plastica al arenal, pero que trabajadores de Tragsa lo habían retirado. De ser cierto, entraría en contradicción con lo dicho por la Consellería do Mar, que desmentía que el material contaminante hubiese llegado a las playas de la ría de Vigo, concretamente a las de Cangas.